Любопитно

Започна Националният събор на българското народно творчество в Копривщица

Събитието се организира на всеки пет години и се е утвърдило като национална гордост и културен символ

9 август 2025, 11:24
Археолози откриха нови ценни находки в морето край Несебър

Археолози откриха нови ценни находки в морето край Несебър
Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя
Експерти разкриват очевидния знак за изневяра - който повечето хора пропускат: „Това е следа, която си струва да се проследи“

Експерти разкриват очевидния знак за изневяра - който повечето хора пропускат: „Това е следа, която си струва да се проследи“
Отдаваме почит на преподобномъченик Дометий, какво се знае за него

Отдаваме почит на преподобномъченик Дометий, какво се знае за него
Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява
Въртенето на Земята се ускорява - предстои най-краткият ден в историята

Въртенето на Земята се ускорява - предстои най-краткият ден в историята
63 години от смъртта на Мерилин Монро: Трагичният край, който Холивуд никога не забрави

63 години от смъртта на Мерилин Монро: Трагичният край, който Холивуд никога не забрави

"Златните години" на Мишел Пфайфър - зашеметяващи снимки от 80-те и 90-те години

В Копривщица се провежда 13-ото издание на Националния събор на народното творчество. Над 5 хиляди изпълнители от цялата страна ще представят талантите си по време на фестивала.

Събитието се организира на всеки пет години и се е утвърдило като национална гордост и културен символ.  

ХІII Национален събор на народното творчество в Копривщица
8 снимки
събор на народното творчество в Копривщица
събор на народното творчество в Копривщица
събор на народното творчество в Копривщица
събор на народното творчество в Копривщица

„За първи път присъстваме на това събитие. Днес ще представим песни, обичаи и хорá”, споделиха членове на група от Варненско. И добавиха, че ще представят обичая „засевки”. "Характерно за него е правенето на обредните хлябове за сватби", обясни една от участничките пред NOVA.

Освен това варненската фолклорна гриупа посочи, че ще изненадат с интересното си облекло.

„Нашият начин на обличане е единствен по рода си за България. Ще покажем цялата традиция и фолклор, който носим”.

Съборът в Копривщица е вписан в световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Тазгодишното му издание е под патронажа на премиера Росен Желязков.

Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН). 

Източник: NOVA; БТА/Николета Василева    
копривщица събор
Последвайте ни
РЗИ отчита скок на случаите на салмонела и чревни инфекции по Черноморието

РЗИ отчита скок на случаите на салмонела и чревни инфекции по Черноморието

Зеленски категоричен: Украйна няма да отстъпи територия на окупаторите

Зеленски категоричен: Украйна няма да отстъпи територия на окупаторите

Започна Националният събор на българското народно творчество в Копривщица

Започна Националният събор на българското народно творчество в Копривщица

Тръмп обяви, че е помирил

Тръмп обяви, че е помирил "завинаги" Армения и Азербайджан

Може ли шефът да ни намали заплатата

Може ли шефът да ни намали заплатата

pariteni.bg
Британска марка възражда душата на аналоговия хиперавтомобил

Британска марка възражда душата на аналоговия хиперавтомобил

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 5 часа
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 часа
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 часа
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 5 часа

Виц на деня

– Като дойде време за море, си спомням две неща: – Банският ми е от 2020-та, а… килограмите ми не са.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж е задържан за умишлен палеж в Габровско

Мъж е задържан за умишлен палеж в Габровско

България Преди 18 минути

Пламъците засегнали няколко ниви

Пожар в Националния парк Везувий в Италия

Пожар в Националния парк Везувий в Италия

Свят Преди 1 час

Пламъците са обхванали склоновете на планината Сома

Голям пожар в в завод за дървесина в Старозагорско (СНИМКИ)

Голям пожар в в завод за дървесина в Старозагорско (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Огънят е лумнал в складирани на открито отпадъци от производството

Нагасаки 80 години по-късно: Урокът, който светът никога не бива да забравя

Нагасаки 80 години по-късно: Урокът, който светът никога не бива да забравя

Свят Преди 4 часа

Навръх годишнината от атомната бомбардировка градът предупреди, че заплахата от ядрена война в света става все по-голяма и призова човечеството да се поучи от историята

Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Струма"

Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Струма"

България Преди 4 часа

Ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка между 10-и и 37-и км на територията на област Перник

Искате да отслабнете? Този богат на протеини обяд помага за изгарянето на мазнини

Искате да отслабнете? Този богат на протеини обяд помага за изгарянето на мазнини

Любопитно Преди 4 часа

Всичко за сандвича прочетете в следващите редове

Какво ще стане, ако всички светлини в света бъдат включени едновременно?

Какво ще стане, ако всички светлини в света бъдат включени едновременно?

Любопитно Преди 4 часа

Електричеството е форма на енергия, която се произвежда с помощта на много различни горива

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Технологии Преди 5 часа

Искаме или не, ефект има и той може да е траен

Пожар избухна край София

Пожар избухна край София

България Преди 12 часа

На място са изпратени 8 пожарни коли

Орбан с предупреждение за преговорите между Путин и Тръмп

Орбан с предупреждение за преговорите между Путин и Тръмп

Свят Преди 12 часа

Според Орбан френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц трябва да „преговарят от името на Европа“

Почина легендарен астронавт, командвал космическата мисия "Аполо" 13

Почина легендарен астронавт, командвал космическата мисия "Аполо" 13

Свят Преди 13 часа

Джим Ловел беше на 97 г.

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Свят Преди 13 часа

Техеран: Израелският план е друг ясен знак за очевидното намерение на ционисткия режим

Украйна разшири зоната за евакуация в Донецка област

Украйна разшири зоната за евакуация в Донецка област

Свят Преди 13 часа

Филашкин: Престоят в Донецка област е изключително опасен

Москва: Среща между Путин и Тръмп след седмица

Москва: Среща между Путин и Тръмп след седмица

Свят Преди 14 часа

Точната дата на срещата ще бъде определена въз основа на резултатите от подготовката

Какво става, рейтингът на Зеленски рязко пада

Какво става, рейтингът на Зеленски рязко пада

Свят Преди 15 часа

Депутатите вече няма да приемат на сляпо законите, подкрепени от Зеленски

Министерството на правосъдието затяга контрола към защитените свидетели

Министерството на правосъдието затяга контрола към защитените свидетели

България Преди 15 часа

Идеята е да се избегнат злоупотреби

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

5 съвета за изкусителни устни (до края на лятото и след това!)

Edna.bg

Как ще ни повлияе ретроградният Меркурий през август

Edna.bg

Арне Слот: Напълно нормално е да сме фаворити за титлата

Gong.bg

ЦСКА представи нов играч

Gong.bg

Ексклузивно пред NOVA: Среща с архитекта на еврото Жан-Клод Трише

Nova.bg

Зеленски: Украинците няма да дадат земята си на окупаторите (ВИДЕО)

Nova.bg