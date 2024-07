Сватбата на Амбани: Очакват принц Хари да присъства на "сватбата на века"

И ндийската двойка, която е в центъра на най-скъпата сватба в света, ще организира двумесечно афтърпарти в престижен кънтри клуб в Слау и може би и херцогът на Съсекс ще присъства.

Анант Амбани и Радхика Мерчант привлякоха погледите на целия свят с изключително пищната си сватба в Мумбай по-рано този месец.

За забележителното тридневно събитие богатите и известните, сред които Ким Кардашиян, Борис и Кери Джонсън, Тони и Чери Блеър, пристигнаха в Индия.

