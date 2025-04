Макензи Скот дари над 19 млрд. долара след развода с Джеф Безос

О ткакто бракът на Макензи Скот с Джеф Безос приключи преди шест години, тя разтърси света на нестопанските организации със своята изключителна щедрост, възлизаща на милиарди долари, съобщава People.

През 2025 г. се навършват шест години след като през 2019 г. разводът на писателката и майка на четири деца с основателя на Amazon стана официален и доведе до споразумение за приблизително 36 млрд. долара.

Оттогава насам 54-годишната Скот, която в момента е на 68-мо място в списъка на милиардерите на Forbes, е „трансформирала“ филантропията със значителните си, неограничени дарения, според тригодишно проучване, публикувано от Центъра за ефективна филантропия през февруари: Тя е дарила над 19 млрд. долара на повече от 2000 организации.

Mackenzie Scott plans to donate her and Bezos' $36 billion divorce settlement. She has given over $2 billion this year. An update on what exactly she funds🧵



