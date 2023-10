Дж. К. Роулинг: С удоволствие бих излежала две години в затвора

Д ж. К. Роулинг заяви, че с удоволствие би прекарала две години в затвора, ако бъдещото лейбъристко правителство обяви за престъпление от омраза умишленото назоваване на някого с грешни местоимения.

Авторката на "Хари Потър" заяви, че по-скоро ще лежи в затвора за неправилно определяне на пола, отколкото да се подчинява на "принудителна реч". Тя се изказа, след разкритията, че лейбъристите планират да въведат по-строги наказания за обиди, насочени към транссексуални хора.

Speaking at the @FiLiA_charity Women's Rights Conference, @jk_rowling has said that she "has to take the hit" and speak out about the importance of women's sex-based rights in the face of vilification by trans rights activists because she "can afford it".https://t.co/wD33VSyQ0I