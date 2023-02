Дж. К. Роулинг не се интересува как ще бъде запомнена

Б ританската писателка Дж .К. Роулинг каза, че не се интересува как ще бъде запомнена, предаде ДПА.

Авторката на бестселъри, известна с книгите за приключенията на Хари Потър и с коментарите си за транссексуалните жени - широко възприемани като неоправдано трансфобски, заяви в нов подкаст, че не се притеснява как ще я възприемат бъдещите поколения.

WRITING ON THE WALL: J.K. Rowling has repeatedly defended the concept of biological sex over the last several years, sparking outrage on social media. https://t.co/dtghpGqb9L pic.twitter.com/f97cZrpGRp