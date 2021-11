Джоан К. Роулинг получи смъртни заплахи заради есе по транссексуални теми

Б ританската писателка Джоан К.Роулинг, авторка на приключенията на Хари Потър, обяви, че е получила множество смъртни заплахи, според нея от активисти за защита на правата на транссексуалните, които я обвиняват в трансфобия, съобщи АФП.

Тя благодари на шотландската полиция за подкрепата, след като трима активисти публикуваха в Twitter снимка пред дома ѝ, на която ясно се вижда изписан адресът на жилището. От шотландската полиция уточниха пред АФП, че е в ход разследване.

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8

Писателката, която е на 56 години, каза, че тя, както и други жени, които са взели публично отношение по транссекуалната тема, са станали обект на "кампании за сплашване".

През юни миналата година Роулинг написа обширно есе за собствените си проучвания и убеждения по транссексуални теми, включващо и примери, в които според нея част от исканията на транссексуалните са заплаха за жените. То предизвика бурни реакции и настроения срещу нея.

I’ve now received so many death threats I could paper the house with them, and I haven’t stopped speaking out. Perhaps – and I’m just throwing this out there – the best way to prove your movement isn’t a threat to women, is to stop stalking, harassing and threatening us. 8/X