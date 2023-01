Джoан К. Роулинг отново е обвинена в дискриминация на транс жени

Д жоан Роулинг е изправена пред множество критики, след като създаде организацията "Beira’s Place" в Единбург.

Там ще се предлага помощ на жени, жертви на сексуално насилие.

Според обвиненията Роулинг отново дискриминира транс жените. Не е сигурно дали те ще имат достъп до услугата.

We are pleased to announce the launch of Beira's Place, a new service providing support, advocacy and information for women survivors of sexual violence aged 16 and over in Edinburgh and the Lothians.

Създателката на Хари Потър основа мястото дни преди законопроектът за смяна на пола в Шотландия да влезе в последния етап, за да премине през шотландския парламент.

Законопроектът ще премахне необходимостта от медицинска диагноза, която понастоящем се изисква за получаване на сертификат за смяна на пола. То също така ще намали минималната възраст за кандидатите до 16 години.

През годините Дж. К. Роулинг е получавала много обвинения в трансфобия. Активисти са изпращали на авторката дори смъртни заплахи.

Причина за това стана мнението на Джоан Роулинг относно пола и законовото му преосмисляне в днешното общество.

Създателката на Хари Потър винаги е защитавала тезата, че транс жените не са жени, независимо от самоопределянето им като такива.

В свое есе по темата, писателката заявява: "Отказвам да се подчиня на движение, което според мен демонстративно вреди с усилията си да подкопае "жената" като политически и биологичен клас и предлага прикритие на насилниците."

Роулинг, която наскоро каза, че не се смята жертва на "културата на отмяната", твърди, че има „неудовлетворена нужда на шотландските жени от грижи, ориентирани специално към тях."

Пред журналистката Сюзан Мур Дж. К. Роулинг обясни защо е решила да създаде услугата в помощ изкючително и само на жени.

“This is Beira’s Place.



It is a new support and advocacy service for women who have experienced sexual violence, it has been funded by J.K. Rowling, and it opens today”



So while Twitter was busy crucifying her, JK was saving womens lives. Checkmate. https://t.co/2O7AEycRus — EJ Rosetta (@ejrosetta) December 12, 2022

Авторката разказа, че самата тя е била жертва на насилие и при учредяването на "Beira's Place" се е движила от собствените си нужди в онези трудни моменти на възстановяване.

На своя уебсайт организацията се описва като услуга, която „е създадена от жени за жени“.

Не е изрично упоменато, че транс жени няма да могат да използват специализираната помощ.

По-рано тази година Роулинг разкритикува лидера на Лейбъристката партия сър Кийр Стармър за думите, че „транс жените са жени“ и заяви, че на партията „вече не може да се разчита да защитава правата на жените“.

"Beira's Place" вече получи критики от ЛГБТИ + организации. Тя заявиха, че Дж. К. Роулинг дискриминира транс жените, ако не ги приема в организацията.

Потребител в Twitter пише: "Ще предложи ли Роулинг помощ на транс жени, преживели сексуално насилие? Ако го направи, значи признава, че са жени. Ако не го направи, ги дискриминира и може да бъде съдена."

Дж. К. Роулинг получи и подкрепа. Според някои услугата е "наистина необходима", а писателката "изключителна личност."