Два смъртни случая на концерт-трибют на АББА

Г рупа АББА, която издава в петък албум след прекъсване от 40 години, съобщи, че прекъсва промоциите за 24 часа заради смъртта на двама души след падане на концерт в Швеция, съобщиха АФП и АП.

Във вторник вечерта в концертна зала в Упсала мъж на 80 години почина като падна от седми етаж и така уби още един зрител пред погледа на много хора.

В тази зала беше насрочен концертът "Thank you for the music" ( Благодаря за музиката) в чест на произведенията на Бьорн Улвеус и Бени Андершон от АББА.

Swedish pop sensation ABBA announced Wednesday that they were pausing promotion of an upcoming show for 24 hours, after two died in a dramatic fall at a tribute concert. https://t.co/Am7I7pQqe3