АББА се завърна в британската класация Топ 10

Л егендарната шведска попгрупа АББА се завърна за пръв път от близо 40 години в британската класация Топ 10 с нова песен от бъдещия им албум "Voyage", предаде Франс прес.

Песента "Don't Shut Me Down" се класира на девето място в британския чарт. Тя е на второ място по тегления за седмицата и е била слушана 2,3 милиона пъти на стрийминг, уточни организацията, която стои зад тази класация.

Това е първият сингъл на АББА в британския Топ 10 от "One of Us" през януари 1982 г. и е 20-та песен на групата в класацията.

Другото заглавие от новия им албум, "I Still Have Faith in You", се класира на 14-о място.

