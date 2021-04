Една от най-великите и недостижими групи в света - ABBA

А BBА е шведска поп група, създадена в Стокхолм през 1972г. от Бьорн Улвеус, Бени Андершон, Агнета Фелтског и Ани-Фрид Люнгста. Името на групата е съставено от първите букви на собствените имена на четиримата членове.

По време на активните години групата се състои от две семейни двойки – Агнета и Бьорн и Ани-Фрид и Бени.

Преди да станат част от ABBA,

Бени и Бьорн са членове на други музикални групи. Бени е член на популярна шведска поп-рок група Hep Stars, която изпълнява кавъри и международни хитове, а Бьорн е певец и китарист в Hootenanny Singers, популярна шведска фолклорна група. През юни 1966г. Улвеус и Андершон решават да напишат заедно песен и през 1970г. вече са творчески тандем.

През 1972г. шведският музикален продуцент (и автор на текстовете на много от песните им след това) Стиг Андерсон

ги ангажира да създават музика към телевизионни предавания. Двамата се съгласяват, но решават да обогатят талантите си с дамски вокали и така канят своите приятелки Агнета и Фрида да се присъединят към дуета. Двете са известни в Швеция няколко години преди формирането на групата.

Първите опити да се комбинират музикалните таланти

на четиримата се случва през април 1970г., когато двете двойки са на почивка заедно на остров Кипър. Техните изпълнения просто за забавление на плажа се превръщат в импровизирано представление на живо пред войниците на ООН, които по същото време са на острова.

"Hej, gamle man“ е първият хит на квартета и достига номер пет в музикалните класации.

През 1973г. мениджърът на групата Стиг Андерсон започва да ги нарича публично „ABBA“ и през лятото е официално обявено, че групата ще да бъде известна с това име.

През 1974г. ABBA печелят музикалния конкурс „Евровизия“ с песента си „Waterloo“. Тази тяхна победа им носи международна слава и им дава възможност да обиколят Европа, както и да участват в големи телевизионни предавания.

"Waterloo" става първият номер едно хит на групата в няколко европейски страни, включително на големите пазари на Великобритания и Западна Германия. В САЩ песента достига шесто място на Billboard Hot 100. Последващият сингъл на ABBA, "Honey, Honey" достигa до номер 27 в САЩ Billboard Hot 100 и e номер две в Западна Германия.

През ноември 1974г. ABBA тръгват на първото си европейско турне в Дания, Западна Германия и Австрия. Турнето не се оказва толкова успешно, колкото групата се надява, тъй като повечето места не са разпродадени и са принудени да отменят няколко участия, включително единствения концерт, насрочен в Швейцария.

Вторият етап от турнето, който минава през Скандинавия през януари 1975г., е много по-различен и групата пее в пълни зали навсякъде.

По-късно същата година издават техния трети студиен албум "SOS" и се завръщат в музикалните класации. Успехът e допълнително затвърден с песента "Mamma Mia”. Албумът достига грандиозни успехи - номер едно в Обединеното кралство, Германия и Австралия.

През март 1976 г. групата издава компилационния албум “Greatest Hits”. Това става първият им албум номер едно в Обединеното кралство и за първи път ABBA влизат в Топ 50 на класациите на албумите в САЩ като продават повече от милион копия там. Новият сингъл към албума "Fernando” стига до номер едно в най-малко тринадесет страни по целия свят.

В средата на януари 1979г. Бьорн и Агнета обявяват, че се развеждат. Това се случва малко след раждането на второто им дете, Кристиян. Двамата имат и по-голяма дъщеря – Линда. Новината за раздялата им води до спекулации относно бъдещето на групата. ABBA уверяват пресата и феновете си, че продължават работата си като група и че разводът няма да ги засегне.

Потвърждават това като същата година издават своя шести студиен албум „Voulez-Vous“. Мъчителните отношения между Агнета и Бьорн обаче намират израз в един от най-големите хитове на АББА – „The Winner Takes it All“.

В началото на 80-те групата има организирани няколко музикални турнета

и навсякъде са посрещани от хиляди фенове. През 1981 г. официално се развежда и другата двойка в ABBA – Ани-Фрид и Бени.

ABBA никога не обявява официално разпадането на групата

или основателни причини да излязат в творческа почивка, но дълго време се смята, че членовете на квартета се разделят след последното им публично представяне заедно през 1982г. в британската ТВ програма. В интервюта по това време Бьорн и Андершон отричат разделянето на ABBA, а Фелтскуг и Люнгста продължават да твърдят, че ABBA ще се събира за нов албум през 1983 и 1984г. На практика обаче това не се случва и с края на браковете им идва и краят на ABBA. Групата се събира публично за първи път чак през 2008г. на шведската премиера на филма „Mamma Mia”.

Компилационният албум „ABBA Gold:Greatest Hits“, първоначално издаден през 1992г., се завръща на първо място в класациите за албуми на Обединеното кралство на 3 август 2008г. На 14 август 2008г. песента “Mamma Mia”, която е от саундтрака към филма „Mamma Mia” стига до номер едно в САЩ Billboard Hot 100. По време на разцвета на групата най-високата позиция която някога са постигали в Америка е номер 14.

Продължението „Mamma Mia! Here We Go Again“ излиза през 2018 г. Същата година е обявено, че групата е записала две нови песни след 35 години застой.

През 2016г. британския мениджър Саймън Фулър обявява, че ABBA подготвя и ще се завърне с виртуално турне през 2019г. В началото на 2019г-та обаче. става ясно, че все още няма нито една напълно завършена песен и че най-вероятно групата ще бъде готова с нови сингли през септември 2020г. През април 2020г. Улвеус дава интервю, казвайки, че заради Covid пандемията, проектът е забавен с шест месеца. Последната информация е, че виртуалното турне е насрочено за 2022г.

ABBА са едни от най-продаваните музикални изпълнители на всички времена,

с рекордни продажби, оценени на между 150 милиона и над 380 милиона записи в целия свят. Те са първата група от неанглоговоряща държава, която постига и затвърждава своя успех в класациите на англоговорящите страни, включително Съединени щати, Великобритания, Ирландия, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка.

Те са най-продаваната шведска група за всички времена.

ABBA имат осем поредни албума номер едно във Великобритания и цяла плеяда хитове като “Chiquitita”, “Dancing queen”, “Fernando”, “SOS”, “Mamma mia”, “Waterloo”, “Thank you for the music” и десетки други, които остават завинаги в звездната световна дискография.