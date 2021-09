AББА се завръщат с нов албум

Ш ведските поп икони AББА обявиха, че пускат нов албум, както и че ще представят шоу с участието на виртуални аватари.

Това е първият студиен албум на групата за първи път от 40 години насам.

ABBA, one of the most successful music groups of all time, has announced its return after nearly 40 years with a new studio album and concert. https://t.co/NwwtkMA3eY pic.twitter.com/8D3ArBHJnV

BREAKING: ABBA are back. The Swedish group is to release their first new album in four decades and they will be heading back on stage - but this time as holograms.



