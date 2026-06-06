Дуа Липа и Калъм Търнър вдигнаха грандиозна сватба в Сицилия

Емилия и Борис влязоха в откровен блиц за личния си живот в “Капките Podcast”

П опзвездата Дуа Липа и съпругът й Калъм Търнър отбелязват брака си с тридневно празненство в Палермо, на остров Сицилия, съобщава NOVA.

Звездната двойка беше заснета да танцува в началото на партито, в Галерията за модерно изкуство. Там са поканени 200 гости. Световноизвестната певица Дуа Липа и актьорът Калъм Търнър се ожениха миналия уикенд в Лондон. Основното тържество ще е в луксозната барокова вила от 18 век Валгарнера в Багерия.

Двамата са заедно от януари 2024 г., а Дуа Липа обяви годежа им в интервю за британското издание на „Вог” през юни 2025 г.

Певицата стана известна с хита си от 2016 г. Be The One, последван от сингъла от 2017 г. New Rules, припомня ДПА. Оттогава тя спечели няколко награди БРИТ и три статуетки „Грами“, а малко след излизането на третия ѝ студиен албум Radical Optimism през 2024 г., който достигна първото място в класацията за албуми във Великобритания, беше хедлайнер на фестивала „Гластънбъри“. Албумът на Дуа Липа от 2020 г. Future Nostalgia също се качи до първото място в чарта, докато дебютният ѝ едноименен албум Dua Lipa от 2017 г. достигна трето място.

Освен с ролята си в поредицата „Фантастични животни“, Търнър е известен и с участията си в историческата драма The Capture и филмовата адаптация на романа „Ема“ на Джейн Остин. Той е сред фаворитите на букмейкърите за следващия актьор, който ще влезе в ролята на Джеймс Бонд.