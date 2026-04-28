Любопитно

„Сватбата на годината“: Дуа Липа и Калъм Търнър вдигат грандиозно тържество в Палермо

Италианската преса в еуфория - Дуа Липа и актьорът Калъм Търнър планират тридневна фиеста в Палермо. От гала вечери в „Villa Igiea“ до звездни гости като Елтън Джон – подготвя ли се грандиозният отговор на сватбата на Джеф Безос и Лорен Санчес?

28 април 2026, 10:16
Източник: Getty Images

И звестната поп звезда Дуа Липа и британският актьор Калъм Търнър са избрали сицилианската столица Палермо за мястото на сватбата си, а италианската преса е в еуфория от „Сватбата на годината“.

30-годишната изпълнителка и един от фаворитите за ролята на Джеймс Бонд обявиха годежа си миналата година, а слуховете сочат, че сватбата им в Палермо може да се състои през юни.

По-рано имаше спекулации за мястото и времето на церемонията. Вестник "Giornale di Sicilia" твърдеше, че тържеството е насрочено за септември, празненствата се очаква да продължат три дни и да включват гала вечери, разходки с лодка, както и цял етаж от петзвездния хотел "Villa Igiea". От друга страна, британският таблоид „Сън“ спекулира, че сред гостите може да има известни личности като Елтън Джон, Оливия Дийн и Charli XCX.

Спекулациите около сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър напомнят за миналогодишната грандиозна сватба в Италия между шефа на Amazon Джеф Безос и Лорен Санчес. Сватбата им се състоя във Венеция през юни миналата година – събитие, което доминираше в новините.

Продължават слуховете за юнската сватба, но официално потвърждение няма. Въпреки това град Палермо изглежда логичен избор за двойката, тъй като и двамата бяха забелязани там миналото лято, а Дуа Липа публикува серия от снимки в Instagram.

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

