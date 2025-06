💍Дуа Липа потвърди, че е сгодена за Калъм Търнър

Д уа Липа откри любовта на живота си!

29-годишната поп звезда потвърди, че е сгодена за 35-годишния актьор Калъм Търнър в скорошно интервю за британския Vogue.

„Да, сгодихме се. Много е вълнуващо“, сподели Липа по време на вечеря с репортер от изданието. Тя разкри, че годежният пръстен е създаден специално за нея, след като Търнър се е допитал до най-близките си приятели и сестра си.

„Обсебена съм от него. Толкова много отразява мен самата“, каза певицата. „Хубаво е да знаеш, че човекът, с когото ще прекараш остатъка от живота си, те познава толкова добре.“

Двойката все още не е започнала да планира сватбата, предпочитайки да се наслади на този специален момент.

„Искам първо да завърша турнето си, а Калъм е зает със снимки, така че просто се наслаждаваме на този период“, обясни Липа. „Никога не съм била от онези момичета, които си мечтаят за сватбен ден или си представят каква булка ще бъдат. А сега изведнъж си мисля: „Какво ли бих облякла?“

Тъкмо когато се сгодила, изпълнителката на Training Season осъзнала истинската стойност на това решение.

„Това решение – да остареем заедно, да изживеем живота и просто, не знам… да бъдем най-добри приятели завинаги – това е наистина специално усещане“, каза тя.

