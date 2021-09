"Древни извънземни, радиоактивност": Тези тръби озадачават учените

В мистериозна пирамида в китайската провинция в Централен Китай - Цинхай, има три пещери, пълни с древни мистериозни артефакти с формата на тръби, които водят до близкото езеро със солена вода.

Такива древни тръби има под коритото на езерото, както и на брега.

Железните тръби са с различни размери, като някои от тях са по-малки от клечки за зъби.

Най-странното е, че може би те са на 150 000 години.

150,000-Year-Old Pipes Baffle Scientists in China: Out of Place in Time? https://t.co/srDU7NlDGE pic.twitter.com/7rRUqwZ0b9