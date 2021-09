Библейски апокалипсис край Мъртво море: малък воден басейн се обагри в кървавочервено

В оден басейн, разположен близо до Мъртво море в библейския регион Моав – днешна Йордания – мистериозно се оцвети в кървавочервено. Йорданското министерство на водите и напояването взема проби от водата, за да се установят причините за тревожния феномен, който засега е необясним.

Снимки на червената вода предизвикаха фурор в социалните мрежи,

тъй като кървавочервените води имат голямо значение в Стария завет като една от 10-те язви, които Бог изпраща срещу египетския фараон, за да освободи евреите от робство.

A pool of water near the #DeadSea was found to be red recently, with the Jordanian Water Ministry sending technical teams on Saturday to take samples and find out why the pool was red.https://t.co/VEt6xnP1jC