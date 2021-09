Пещерата, която се удължава отново и отново: Какво се крие зад този феномен

Н ай-дългата известна пещерна система в света постави нов рекорд, след като топографи картографираха още 13 км от коридорите в националния парк "Мамутова пещера" в Кентъки, съобщи Science Alert.

Коридорите на Мамутовата пещера сега са дълги 676 км.

