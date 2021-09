САЩ върнаха на Ирак "Плочката на Гилгамеш"

С АЩ върнаха на Ирак "Плочката на Гилгамеш" с клинопис на 3500 години от месопотамската култура, която е била открадната и внесена контрабандно на американска земя, предаде АФП, цитирана от БТА.

Реституирането "връща самочувствието и увереността на иракското общество" - заяви на церемонията иракският министър на културата Хасан Назим.

US officials have formally returned the Gilgamesh Dream Tablet to Iraq after the Justice Department had deemed that it "entered the United States contrary to federal law."



The artifact had been purchased by US craft store Hobby Lobby at a 2014 auction. https://t.co/zH8Xu7YMlC