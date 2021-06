Непознат вид древен човек e идентифициран в Израел (СНИМКИ)

Ф осили на 120 000 до 140 000 години, открити в израелска каменоломна, са от клон на човешкото родословно дърво, съобщиха световните информационни агенции, цитирани от БТА.

Антрополози анализираха години парчета от череп, долна челюст и зъб,

намерени в Нешер Рамла през 2010 г. Те ги сравниха със стотици фосили, намирани в различни райони на света.

Резултатите показват, че фосилите вероятно са от хоминини, близки до неандерталците, със сходна форма на долната челюст и големи зъби.

Приликите са достатъчно, за да бъде свързана групата с други популации, обитавали израелски пещери преди около 400 000 години.

