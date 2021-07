Мистерията на "ямата с кости" в Испания, чии са останките

В планини в северната част на Испания, на 30 метра под земята, археолозите откриха останки, които според тях са човешки. Колкото и да е невероятно, историята става още по-странна - защото останките не са били на Хомо сапиенс, нито пък са били на неандерталци. Те са нещо съвсем ново.

И така, какви са тези мистериозни скелети и защо бяха там, разказват от BBC Reel.

През 60-те години на миналия век в планините Атапуерка

в Испания е открита пещера, която отговаря на толкова въпроси, колкото и създава нови.

Докато работници копаят за железопътен път през планините, карстова дупка разкрива подземен пещерен комплекс, който съдържа богатство от археологически артефакти.

През следващите десетилетия археолозите копаят все по-дълбоко, докато през 1983 г. те откриват вертикална шахта, дълга 13 метра, която води до мистериозна яма с кости.

В началото те предположили, че останките са човешки.

Но след като започнали да изследват костите, учените установили, че са различни от тези на съвременния Хомо сапиенс. Дали това са били останки от неандерталци? Не точно. Дали това са били останки от нашите нечовешки роднини - приматите? Като маймуни или горили? Не. Тъй като не могат да свържат останките с познатите видове, археолозите започнали да се питат дали не са открили липсваща част от човешката еволюция.

