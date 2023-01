Шестото семейство - кръв, убийства и хокейни торби, пълни с оръжия

И сториите на италианските мафиоти, преселили се в САЩ и Канада, за да разпростират влиянието си там, не са една и две. Между тях обаче има нещо общо - всичките са наистина брутални. Убийства, кръв, хокейни торби с оръжия и безкомпромисност. Това е ежедневието на Шестото семейство от Монреал, за което ще разкажем.

Сутринта, когато са арестувани за предполагаемо изгаряне на трупове в рамките на серия мафиотски убийства, Мари-Жозе Вайо и Ги Дион вече са приключили със закуската. Ръчно нарисувана картичка за Деня на майката виси на хладилника до семейните снимки. 44-годишната Вайо не е трябвало да ходи на смяна в крайпътния ресторант "Путин" до късно същия ден, затова е опитала да изпече нещо ново: боровинки от фило. Сладкишите все още били на плота на печката, когато полицията пристигнала в 9:56 ч. на 16 октомври 2019 г.

"Ние сме нормални хора", заклева се Вайо през сълзи на арестуващите я полицаи, след като тя и съпругът ѝ са обвинени в по две убийства от първа степен. "Не сме убили никого", предава Vanity Fair.

Записите под прикритие, направени от разследващите, разказват друга история. Отделът за подслушване на Sûreté du Québec тайно е записал как Вайо и Дион говорят за това как са се разпореждали с трупове на членове на калабрийската мафия. По собствените им признания те са изгаряли трупове в двора си в огнище. "Направихме каквото можахме с това, с което разполагахме", обяснява тя, когато полицията я разпитва за кремациите.

"Но да подпалите телата?" - попитал детективът сержант. "Идеята на Гай ли беше, тъй като той е пожарникар?"

Гай Дион е висок, як, 48-годишен началник на пожарната в едно малко квебекско градче. За да свърже двата края, той работел в компания за полагане на асфалт и съдийствал на хокейни мачове от втора лига. Съпругата му Вайо работела като готвачка и касиерка във верига за бързо хранене "La Belle Province".

В желанието си да се измъкне от тази безизходна работа, тя посещава онлайн курсове по бизнес администрация и работи на свободна практика като строителен инспектор. Тя има остри черти и коса, толкова дълга, тъмна и дива, колкото косата на Дион е къса, тънка и посивяла. Двамата живеят в провинцията отвъд Монреал, във фермерската общност Сен-Жуд (население 1326 души), село, кръстено на светеца покровител на отчаяните. Точно от такава висша сила се нуждаела двойката, когато в имота им се събрали десетина автомобила на правоохранителните органи.

Преди да бъде отведена в необозначен крайцер, видимо разтрепераната Вайо поиска момент, за да смени облеклото си. Тя също така искала да знае какво ще се случи с дъщеря им, когато се прибере от училище. Полицаите я информирали, че процедурите по грижа за детето вече са в ход. Зад предния прозорец есенните листа бяха започнали да променят цвета си. Тревната площ на двойката, обвита в мъртви листа, беше заградена с полицейска лента. Един клен се откроявал от останалите, толкова червен и оранжев, че изглеждал обхванат от пламъци.

Кметът на Сен-Жуд каза пред репортери, че е паднал от стола си, когато е научил, че двама на пръв поглед почтени местни жители са обвинени в такива кошмарни начинания: "Това показва, че никога не познаваш хората, които си мислиш, че познаваш".

Подобно на реалните герои от "Фарго", Вайо и Дион са се забъркали с наемни убийци. Прокурорите искали да знаят: Дали съпрузите са били просто глупаци, които са били подмамени да участват в ужасяващите убийства, или са сътрудничили съзнателно и доброволно? В търсене на зъби, костни фрагменти и други следи от жертвите следователите започнали да претърсват двора, гаража и тихия поток от другата страна на улицата.

Цикълът от убийства

Три години и половина по-рано, на 27 май 2016 г., Роко "Сос" Солесито се качва в своето BMW за последен път. 67-годишният оперативен директор на сицилианската мафия в Монреал минава през паркинга на луксозния си жилищен комплекс, а в джобовете му изпъкват пачки от стотачки. Някъде там обаче го очакват.

От другата страна на улицата наблюдател на мотоциклет проследява BMW-то. Тъмната козирка на каската закривала лицето му. Когато видели, че консилиерето Солесито завива към булеварда, мъжът на мотора се втурна напред, давайки знак на другите членове на екипа си да заемат позиция. След това черна Акура се врязала пред BMW-то. На следващия знак "Стоп" Акурата спряла напълно, блокирайки пътя за няколко секунди, достатъчно дълго, за да може Солесито да забележи мъж с мотоциклетна каска на автобусната спирка вдясно от него. Мъжът извадил 9-милиметров пистолет "Таурус".

Солесито не се опитал да избяга. Не е блъснал "Акура". Той просто наблюдавал как мъжът се приближава и започва да стреля през страничния прозорец на пътника. "Изпразних пълнителя в него", разказва по-късно стрелецът. "Той изяде всичко." Един от деветте куршума с кухо острие разкъсал сърцето на Солесито и го убил.

Акурата се отклонила, докато убиецът избягал зад ъгъла, за да се присъедини към мотоциклетиста, който бил изпреварил минута по-рано. Той скочил на задната седалка на мотора и двамата мъже се отправиха към свежия пролетен въздух. Докато пристигнат полицаите и парамедиците, извършителите вече са се изпарили.

Французинът, от друга страна, кълнял на местен жаргон. Той употребявал стероиди и огромни количества марихуана. Въпреки че живеел с безброй заболявания (биполярно разстройство II, тежко разстройство с дефицит на вниманието/хиперактивност, комплексно посттравматично стресово разстройство, гранично личностно разстройство), умът му можел да се съсредоточи под напрежение. Диагностициран като антисоциална личност, характеризираща се с нарцистична грандиозност и параноя, той виждал себе си, както заявява в един записан разговор, като шахматист, а не като "лоботомирана яребица".

Съвместният им жаргон в т.нар. Монреалска мафия бил пълен с препратки както към филми, така и към езика. За тях поръчковото убийство, като това на Солесито, се наричало "каноли" в чест на една вече класическа сцена от "Кръстникът". Да убиеш някого означавало да го "изядеш" или да го "поръсиш". Наемният убиец, който натиска спусъка, е "притискач". Списъкът на враговете, които трябва да бъдат убити, с конкретни цени за главите им, се казвал "менюто".

"Когато правим удар, казваме, че ще отидем да ядем, да отидем в ресторанта" - свидетелства французинът. "Ето какво беше менюто за нас."

Менюто се споделяло между бандата чрез криптирани устройства, наречени "кутии", обикновено пейджъри BlackBerry. Тези списъци със задачи идвали от "масата", съставена от висши членове на мафията. Работата тази сутрин била обявена като хранене за 300 000 долара. Но събирането на плащане за каноли не е просто - както Фоти и французинът щяха да научат.

След като захвърлили мотора в гаража на скривалището, двамата се отправили с колата на Фоти към задния дом на Вайо и Дион в Сен Жюд, на един час път. Мафиотите отишли там, за да се измият, да хвърлят оръжието на убийството и да изгорят дрехите си. Двойката в гората се запознала с Фоти едва наскоро, но той вече ги бил примамил в мрежата си.

Запознали се чрез двамата по-малки братя и сестри на Вайо. Нейният брат, Мартин Вайо, е бил в затвора заедно с Фоти и французина (заговор, гангстерство и трафик на наркотици за Фоти; нападение при утежняващи обстоятелства за французина били обвиненията им).

Фоти търсел жена, която да му помогне да започне отначало. Мартин предложил на сестра си Стефани Вайо, че тя може да бъде добра партия за Фоти. Стефани започва да го посещава в затвора. Когато той излязъл, двамата се срещнали и заживели заедно в края на лятото или началото на есента на 2015 г.

Двойката прекарвала времето си заедно с Вайо и Дион. Те разговаряли, вечеряли, наслаждавали се на компанията си. Скоро Фоти направил своя ход: Той ги попитал дали може да вземе назаем 10 000 долара, като предложил да връща по 1000 долара на месец плюс 1000 долара за лихви. "Това не ми звучи добре", казала Вайо на съпруга си. Въпреки опасенията си, през февруари 2016 г. те отпускат на Фоти средствата.

В началото Фоти плащал месечната вноска от 1000 долара. Той спрял да го прави до май, месеца на убийството на Солесито. След това той променил условията на сделката: Той щял да им дава допълнителни 1000 долара месечно, за да съхраняват "инструменти" в пространството над техния обширен гараж. В крайна сметка тези инструменти се оказали хокейни чанти, пълни с пистолети, автомати, експлозиви и боеприпаси. Фоти им осигурил специален пейджър BlackBerry. Името му за контакт в устройството било "Торба с нокти".

Скоро арсеналът в гаража става толкова богат, че когато Вайо изготвил опис, той обхващал 36 страници. "С това можех да воювам, човече", удивлява се тя.

Можеха да се опитат и да се оттеглят. Много пъти. Но, което е невероятно, както обяснява Вайо в записите под прикритие, тя е имала стремеж да участва в този живот над закона - да се присъедини към мафията в някаква степен. Разкъсвана между трепет и вълнение, тя си е представяла бягство от тежкия живот. "Искам да бъда около масата", доверява тя на французина, повдигайки въпроса за италианското си наследство. "Така ме възпита баба ми. Ние сме Фанталонис и Гаралус. Семейството ми имаше чест. Искам тази чест да бъде възстановена".

В деня на убийството на Солесито Дион не е бил вкъщи. Но както първоначално Вайо е казала на полицията - и както французинът е свидетелствал в съда - тя е била там и е помогнала на убийците, като е разпалила огън в метален бидон на моравата си. Двамата мъже изгорили екипировката си, включително обувки и каски. След това Фоти скочил в надземния басейн, докато французинът се къпел, изплаквайки остатъците от убийството върху себе си. След като се преоблекли в чисти дрехи, те ѝ обещали, че скоро ще се върнат, за да продадат част от съдържанието на хокейните чанти. Когато новината за убийството се появила по телевизията, двамата мъже се почерпили. Време било да си платят.

Разделяне на пая

