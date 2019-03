Ф ранческо „Франки бой” Кали – глава на фамилия Гамбино, е бил убит в първото голямо мафиотско убийство в Ню Йорк от 30 години насам, пише ABC News. Местни медии съобщиха, че

53-годишният Кали е бил прострелян многократно до колата му в Стейтън Айлънд

след 21 ч. местно време от неидентифициран мъж, който след това напуснал мястото със син автомобил.

Свидетели разкриват, че са чули най-малко шест изстрела отвън, а след това видели как членове на фамилията тичат навън и плачат край тялото на „Франки бой”.

Frank Cali is the first mob boss to be shot and killed in New York City in 34 years. The last was Paul Castellano, assassinated outside Sparks Steakhouse in 1985. https://t.co/gOUc80V6Kj