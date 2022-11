Късметлията, който не успя да надхитри съдбата: Животът на Ал Капоне

А л Капоне се прочува по време на Сухия режим в САЩ като шеф на страховитата "Чикагска банда" - организиран престъпен синдикат, който се занимава с контрабанда, публични домове и убийства. Капоне е нейният харизматичен ръководител, безмилостен и амбициозен човек, чиято склонност към насилие се допълва единствено от алчността му за власт и пари.

Той е роден преди повече от 100 години, на 17 януари 1899 г. Но името му остава синоним на гангстерската култура от 20-те и 30-те години на миналия век.

Вследствие на действията му загиват около 33 души, като се смята, че той лично е наредил клането в деня на Свети Валентин. Той израства така, както е трябвало да живее, като се включва в престъпления и се изправя срещу властта.

Алфонс Габриел Капоне е роден на 17 януари 1899 г. в Бруклин, Ню Йорк. Родителите му са италиански имигранти от Ангри, малко градче близо до Неапол. Капоне, едно от осемте деца, навършва пълнолетие по време на ерата на забраната. Изключен от училище за нанасяне на удари на учител, той помага на по-големия си брат Ралф да управлява компаниите си за бутилиране на алкохол.

Една от тези банди е мощната Five Points Gang , съставена от италиански имигранти и базирана в Долен Манхатън.

Именно като член на Five Points Gang Капоне се запознава с колегата си гангстер Джони Торио, който през 20-те години на ХХ век помага за изграждането на синдиката за организирана престъпност Chicago Outfit. Капоне смята Торио за свой наставник.

Докато е нает като портиер в нощен клуб от Франки Йейл, друг член на бандата "Файв Пойнтс", Капоне по невнимание обижда жена, докато работи на вратата. Братът на жената го наръгва три пъти с нож по лявата страна на лицето, като раните довеждат до прозвището "Scarface", което Капоне ненавижда.

На 30 декември 1918 г. Капоне се жени за Мей Кофлин. Съобщава се, че три седмици преди сватбата им Мей ражда син - Алберт Франсис "Сони" Капоне. Въпреки страховитата репутация на Капоне и серийното му женкарство, тя остава предана съпруга, дори след като той е вкаран в затвора.

След смъртта му тя е разстроена и след това остава извън общественото внимание. От време на време обаче пресата я настига и се опитва да снима "госпожа Ал Капоне". Мей Капоне умира през 1986 г. на 89-годишна възраст.

През 1919 г. Капоне напуска Ню Йорк и заминава за Чикаго по покана на Джони Торио. В крайна сметка Капоне става дясна ръка на Торио, тъй като по-възрастният мафиот създава в града империя за контрабанда, която в крайна сметка е контролирана от самия Ал Капоне. На снимката е Мичиган авеню в Чикаго през 1925 г.

Капоне започва новия си живот в Чикаго като изкупвач в публичен дом, където се заразява със сифилис. Но това е епохата на забраната и Капоне скоро се свързва с контрабандисти в Канада, които му помагат да внася контрабандно алкохол в САЩ.

Джони Торио предава контрола над "Чикагската банда" на Капоне, след като оцелява след убийство, при което е прострелян няколко пъти. Капоне използва повече насилие, за да увеличи приходите от контрабанда. Когато забогатява, мафиотът се отдава на поръчкови костюми, пури, изискана храна и напитки и женска компания. Междувременно Съединените щати започват да се огъват под тежестта на Голямата депресия.

Five Points Gang - from this gang came some of the most notable gangsters of the depression period including Al Capone, Lucky Luciano, Johnny Torio, Frankie Yale and Jimmy. pic.twitter.com/eijfkB2OYk