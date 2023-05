"Днес е труден ден“: Хали Бейли сподели емоционален момент от „Малката русалка“

Х али Бейли, която в момента може да бъде видяна като Ариел в „Малката русалка“, сподели някои впечатляващи кадри зад кулисите от снимките на филма на „Дисни“ в своя Instagram през уикенда, с един момент, резониращ на особено уязвимо ниво.

Във видеоклипа Бейли е в почивка от снимките, покрита е с малки черни точки, които се използват за подпомагане на улавянето на движение в постпродукцията за филм с много ефекти. Косата ѝ е под шапка за плуване и тя яде лека закуска, преди да се върне обратно, за да продължи да снима.

„Така че днес е труден ден“, казва тя, като продължава да споменава, че е снимала характерната поредица от песни „Part of Your World“ „през последните два дни“.

„Емоционално треперя, защото това е толкова отчаяна молба“, казва Бейли за емоциите, необходими за успешното пеене и изразяване на копнежа на Ариел да се присъедини към света на хората – централната движеща сила на цялата история.

„Аз съм чувствителна, песента е трудна за пеене и за изпълнение като цяло“, добави тя. „Опитвам се да покажа всяка емоция на лицето си и да се движа по начина, по който трябва.“

