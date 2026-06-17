Свят

В Русия правят специални новини за Путин, в които всичко е перфектно

През последните 15 години на руския президент са показвани специално подбрани бюлетини, които рисуват „идеалната картина на една красива Русия“, твърди Дмитрий Скоробутов, бивш главен редактор в телевизия „Росия-1“

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 юни 2026, 09:43
В Русия правят специални новини за Путин, в които всичко е перфектно
Владимир Путин   
Източник: БТА/AP

Р уската държавна телевизия записва новинарски програми единствено за Владимир Путин, които изобразяват него и Русия в положителна светлина, разкри бивш журналист от държавната телевизия.

През последните 15 години на руския президент са показвани специално подбрани бюлетини, които рисуват „идеалната картина на една красива Русия“, твърди Дмитрий Скоробутов, бивш главен редактор в телевизия „Росия-1“, пише английското издание The Telegraph.

Скоробутов заяви, че е било стандартна практика репортерите от „Вести“ – водещата ежедневна новинарска програма – да остават след приключването на редовното излъчване, за да създадат отделна версия, съобразена с нуждите на Путин.

„Беше следното. Да кажем, че редовната емисия на „Вести“ се излъчва в 20:00 ч. След това производственият екип оставаше. Имахме инструкции кои истории да запазим, кои да добавим, къде да разкрасим нещата и къде да премахнем подробности“, каза той.

Това се е правело, „за да може след това на Путин да бъде показана една идеална картина на днешна красива съвременна Русия; че той е толкова добър президент“.

Стенографското обозначение, използвано за Путин от служителите на държавната телевизия, е „Главният зрител“, според Скоробутов, който става главен редактор на „Вести“ през 2006 г. на 26-годишна възраст. След уволнението си 11 години по-късно той започва да критикува държавната цензура и през 2020 г. получава политическо убежище в Швейцария.

Скоробутов разказа, че практиката да се създава отделен излъчвателен пакет за Путин е започнала по време на протестите на площад „Болотная“ през 2011 г., когато десетки хиляди се събраха в центъра на Москва, за да оспорят предполагаемите фалшификации на вота и да поискат честни избори. Вълните от митинги продължиха и през 2012 и 2013 г. Те съставляваха най-големите протести в Русия от разпадането на СССР насам и предизвикаха опасения от революция сред властите.

„Протестите на „Болотная“ дълбоко разтърсиха обкръжението на Путин и те се опитаха да започнат да го изолират от реалните събития и информационната среда, да не говорим за директния контакт с външния свят“, каза Скоробутов. 

Той твърди, че от началото на пълномащабната война с Украйна изолацията на Путин е станала още по-остра. Докладите от фронта уж започнали да се цензурират все по-строго от април 2022 г., когато Украйна потопи „Москва“ – крайцера, флагман на Черноморския флот.

„Това, което виждам сега, е просто кошмар. Той знае малко за реалните събития и много малко за случващото се във войната“, каза бившият журналист от държавната телевизия. 

Неговите твърдения биха могли да обяснят непоколебимата обществена позиция на Путин относно войната.

Въпреки признаците за муден напредък на фронтовата линия, съобщенията за загуби на военнослужещи, надхвърлящи 35 000 души на месец, и ударите с дронове дълбоко в Русия, които обезпокоиха обществеността, Путин продължава да настоява, че силите му са на прага на победата.

По-рано западното разузнаване и независими анализатори твърдяха, че на висшите служители в Кремъл се подават фалшифицирани данни от фронтовата линия, които раздуват териториалните придобивки на Русия.

Руски картограф от фронтовата линия, който дезертира от армията и избяга в чужбина, заяви в интервю за „Медиазона“ в края на миналата година, че му е било възложено да подготвя карти, показващи несъществуващ напредък, които да бъдат предоставяни на висшето военно командване.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
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