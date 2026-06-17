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Масирана руска атака срещу Източна Украйна, най-малко четирима са загинали

Жертви и ранени има в Славянск и Запорожие, след като градовете бяха атакувани през нощта

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 09:34
Масирана руска атака срещу Източна Украйна, най-малко четирима са загинали
Източник: AP/БТА

Н ай-малко четирима души са загинали, а над десет са били ранени при руски атаки срещу Източна Украйна през нощта, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на информация от местните власти.

Най-малко петима загинали при руски атаки в Източна Украйна

Тежко засегнат е град Славянск в Донецка област. Според регионалната прокуратура трима души са загинали, а други петима са били ранени при ударите срещу града.

Славянск е част от така наречения „крепостен пояс“ – система от градове, които формират основната украинска отбранителна линия в региона Донбас и често се оказват обект на атаки заради стратегическото си значение.

Масирани руски атаки по Запорожие, Днепър и Черкаси, има загинал и ранени

Под удар е попаднал и град Запорожие, където според местната полиция са били използвани дронове. При атаката е загинал най-малко един човек, а седем души са получили наранявания.

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи, че вследствие на нападението са избухнали пожари в жилищна сграда и в търговски център.

12 убити и 65 ранени при руски атаки в Украйна през изминалото денонощие

По думите му са нанесени щети и на образователна институция в града. Спасителни екипи са работили на място през нощта за овладяване на пожарите и оказване на помощ на пострадалите.

Към момента не се съобщават повече подробности за състоянието на ранените и за размера на материалните щети.

Петима убити и десетки ранени при руски удари в Източна Украйна

Агенция "Ройтерс" отбелязва, че не е успяла да потвърди информацията за атаките чрез независим източник.

От началото на войната Русия и Украйна многократно са отправяли взаимни обвинения за удари по цивилна инфраструктура и населени места. Москва и Киев отхвърлят обвиненията, че целенасочено атакуват цивилни обекти, като всяка от страните обвинява другата за жертвите и разрушенията в хода на конфликта.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Велев    
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