Масирана руска атака срещу Източна Украйна, най-малко четирима са загинали

Н ай-малко четирима души са загинали, а над десет са били ранени при руски атаки срещу Източна Украйна през нощта, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на информация от местните власти.

Най-малко петима загинали при руски атаки в Източна Украйна

Тежко засегнат е град Славянск в Донецка област. Според регионалната прокуратура трима души са загинали, а други петима са били ранени при ударите срещу града.

Славянск е част от така наречения „крепостен пояс“ – система от градове, които формират основната украинска отбранителна линия в региона Донбас и често се оказват обект на атаки заради стратегическото си значение.

Масирани руски атаки по Запорожие, Днепър и Черкаси, има загинал и ранени

Под удар е попаднал и град Запорожие, където според местната полиция са били използвани дронове. При атаката е загинал най-малко един човек, а седем души са получили наранявания.

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи, че вследствие на нападението са избухнали пожари в жилищна сграда и в търговски център.

12 убити и 65 ранени при руски атаки в Украйна през изминалото денонощие

По думите му са нанесени щети и на образователна институция в града. Спасителни екипи са работили на място през нощта за овладяване на пожарите и оказване на помощ на пострадалите.

Към момента не се съобщават повече подробности за състоянието на ранените и за размера на материалните щети.

Петима убити и десетки ранени при руски удари в Източна Украйна

Агенция "Ройтерс" отбелязва, че не е успяла да потвърди информацията за атаките чрез независим източник.

От началото на войната Русия и Украйна многократно са отправяли взаимни обвинения за удари по цивилна инфраструктура и населени места. Москва и Киев отхвърлят обвиненията, че целенасочено атакуват цивилни обекти, като всяка от страните обвинява другата за жертвите и разрушенията в хода на конфликта.