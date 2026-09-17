Петролът поскъпва, горивата под натиск: Очакват ли ни цени от 2,50 евро

Бруталното убийство на 6-годишно дете в София: Разследването продължава, какво се знае до момента

Министрите се събират на заседание: Кабинетът трябва да одобри размера на линията на бедност

Кола се качи на тротоар и блъсна пешеходец във Варна, велосипедист му спаси живота

След две катастрофи и бягство: Задържаха агресивен шофьор в Слънчев бряг

Крадец влезе в апартамент в центъра на София и заключи семейството вътре

Н а фона на поскъпването на петрола и енергийните ресурси се очаква нов пакет от мерки за овладяване на икономическата ситуация. Според депутата от „Продължаваме Промяната“ и бивш министър на икономиката Богдан Богданов обаче правителството реагира недостатъчно бързо.

„Нашият анализ до момента е, че правителството е изключително пасивно в тази ситуация“, коментира Богданов в ефира на NOVA.

Правителството готви помощ заради скъпите горива

Предупреждение за цените на горивата

По думите му сигналите от световните пазари показват задълбочаващ се дефицит на дизелово гориво и керосин.

Като основни фактори Богданов посочи конфликта в Иран, започнал през февруари, както и решението на Саудитска Арабия да преустанови износа към Европа.

„Очакваме, че цените могат да стигнат и до 2,50 евро на литър“, заяви депутатът.

Кои сектори могат да бъдат най-засегнати

Богданов настоя за целеви пакет от мерки, насочен към най-засегнатите групи и сектори.

По думите му сред тях е земеделието, тъй като значителна част от разходите на производителите са свързани с горивата.

„Земеделието е един от тези сектори, тъй като 40% от разходите на земеделците са за горива“, обясни той.

Според него подкрепата трябва да обхване и производството и логистиката на храните, за да се ограничи натискът върху крайните цени.

Откъде да дойдат парите за компенсации

Като възможен източник на финансиране Богданов посочи допълнително облагане на печалбите на рафинерията в Бургас.

„Има възможност да се осигури финансиране включително от свръхпечалбите, които генерира в момента „Лукойл“, заяви депутатът.

Той припомни, че през 2022 и 2023 г. по подобен механизъм са били платени близо 500 млн. лева данъци.

Какво се случва с държавните резерви

В разговора беше обсъден и въпросът за държавните резерви от горива.

„В момента ние не знаем какви са нивата на държавните резерви, а има компании, които не внасят задължителните си запаси“, каза Богданов.

Според него при възникване на необходимост страната може да се окаже без достатъчен ресурс.

Призив за бърза реакция

Богданов припомни мерките, предприети през пролетта на 2022 г., когато бяха въведени отстъпки при зареждане на гориво и беше намалено ДДС за природния газ.

Той настоя настоящото управление да предприеме действия възможно най-бързо.

„Ако имаме забавена реакция, ще се случи точно това, което отчете и статистиката – инфлация от 5,1%, от която близо 7% се дължат на високите цени на горивата“, заяви Богдан Богданов.