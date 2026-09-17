Петролът поскъпва, горивата под натиск: Очакват ли ни цени от 2,50 евро

Н а фона на поскъпването на петрола и енергийните ресурси се очаква нов пакет от мерки за овладяване на икономическата ситуация. Според депутата от „Продължаваме Промяната“ и бивш министър на икономиката Богдан Богданов обаче правителството реагира недостатъчно бързо.
„Нашият анализ до момента е, че правителството е изключително пасивно в тази ситуация“, коментира Богданов в ефира на NOVA.
Правителството готви помощ заради скъпите горива
- Предупреждение за цените на горивата
По думите му сигналите от световните пазари показват задълбочаващ се дефицит на дизелово гориво и керосин.
Като основни фактори Богданов посочи конфликта в Иран, започнал през февруари, както и решението на Саудитска Арабия да преустанови износа към Европа.
„Очакваме, че цените могат да стигнат и до 2,50 евро на литър“, заяви депутатът.
- Кои сектори могат да бъдат най-засегнати
Богданов настоя за целеви пакет от мерки, насочен към най-засегнатите групи и сектори.
По думите му сред тях е земеделието, тъй като значителна част от разходите на производителите са свързани с горивата.
„Земеделието е един от тези сектори, тъй като 40% от разходите на земеделците са за горива“, обясни той.
Според него подкрепата трябва да обхване и производството и логистиката на храните, за да се ограничи натискът върху крайните цени.
- Откъде да дойдат парите за компенсации
Като възможен източник на финансиране Богданов посочи допълнително облагане на печалбите на рафинерията в Бургас.
„Има възможност да се осигури финансиране включително от свръхпечалбите, които генерира в момента „Лукойл“, заяви депутатът.
Той припомни, че през 2022 и 2023 г. по подобен механизъм са били платени близо 500 млн. лева данъци.
- Какво се случва с държавните резерви
В разговора беше обсъден и въпросът за държавните резерви от горива.
„В момента ние не знаем какви са нивата на държавните резерви, а има компании, които не внасят задължителните си запаси“, каза Богданов.
Според него при възникване на необходимост страната може да се окаже без достатъчен ресурс.
- Призив за бърза реакция
Богданов припомни мерките, предприети през пролетта на 2022 г., когато бяха въведени отстъпки при зареждане на гориво и беше намалено ДДС за природния газ.
Той настоя настоящото управление да предприеме действия възможно най-бързо.
„Ако имаме забавена реакция, ще се случи точно това, което отчете и статистиката – инфлация от 5,1%, от която близо 7% се дължат на високите цени на горивата“, заяви Богдан Богданов.