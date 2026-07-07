DARA стана почетен жител на Аврен след триумфа си на „Евровизия“, получи и специален подарък

П евицата DARA беше удостоена с най-високото отличие на община Аврен – званието „Почетен жител“. Признанието идва след впечатляващото ѝ представяне и историческия успех на международния музикален конкурс „Евровизия“, с който тя прослави България на световната сцена.

Община Аврен предлага почетно гражданство на DARA

Решението за присъждането на почетното звание беше взето от Общинския съвет непосредствено след триумфа на изпълнителката, а днес тя официално получи отличието на тържествена церемония в Аврен, предаде NOVA.

Източник: NOVA/Емил Дамянов

DARA беше посрещната с бурни аплодисменти и топло посрещане от жители на общината, свои почитатели и представители на местната власт. По време на церемонията кметът на Аврен Емануил Манолов връчи почетния знак и подчерта, че отличието е признание не само за нейния талант, но и за огромния ѝ принос към популяризирането на българската култура и музика по света.

„Със своя талант, труд и постоянство DARA се превърна в вдъхновение за много млади хора. Тя показа, че българските изпълнители могат успешно да се конкурират на най-големите международни сцени и да бъдат достойни посланици на страната ни“, отбеляза кметът.

Като специален жест на признателност община Аврен подари на певицата общински парцел в живописното село Близнаци. От местната власт посочиха, че подаръкът е символичен израз на благодарност и покана DARA винаги да има свое място в общината.

Отличието „Почетен жител“ се присъжда на личности с изключителен принос за развитието и доброто име на общината. С решението си местната власт отдава признание на успехите на изпълнителката и на факта, че чрез своето творчество тя представя България пред милиони зрители по света.

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След успеха си на „Евровизия“ DARA продължава да бъде сред най-коментираните български артисти. Представянето ѝ на конкурса предизвика силен международен интерес, а песента ѝ оглави музикални класации и се превърна в една от най-слушаните български продукции през последните месеци.

Церемонията в Аврен се превърна в емоционален празник както за певицата, така и за жителите на общината, които изпратиха своята почетна съгражданка с продължителни аплодисменти и пожелания за още международни успехи.