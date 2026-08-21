България

Разкриха защо полицията изведе DARA след концерта за Деня на Варна

Кадрите предизвикаха спекулации за задържане, но очевидец отрече да е имало извънреден инцидент

21 август 2026, 09:20
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  • Кадри с DARA, изведена с полицейски кордон след концерта за Деня на Варна, предизвикаха спекулации, че певицата е била задържана или е имало инцидент.
  • Авторката на видеото Росица Тонева отрича тези твърдения и обяснява, че около певицата са се събрали много деца и родители, които искали снимки.
  • Според нея полицията е осигурила безопасното извеждане на DARA през множеството, а видеото впоследствие е било разпространено в социалните мрежи с неверни интерпретации.

Жандармерията подкрепи Дара с уникално видео

Кадри, на които победителката на „Евровизия“ DARA е изведена с полицейски кордон след концерта за Деня на Варна на 15 август, предизвикаха вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи. Част от потребителите предположиха, че певицата е била задържана или че се е случил извънреден инцидент.

Авторката на видеото Росица Тонева обаче разказа в ефира на NOVA, че видяното на кадрите няма общо с подобни твърдения. По думите ѝ около DARA е имало много деца и родители, които искали снимка с нея, а полицията най-вероятно е била използвана, за да осигури безопасното ѝ извеждане от мястото. „Имаше страшно много дечица. Това не бяха някакви хора, които крещят или правят нещо нередно. Имаше деца и майки, които просто искаха снимка с тяхната любима певица“, обясни Тонева.

Тя допълни, че според нея предприетите мерки са били решение на организаторите заради големия интерес към DARA след края на концерта. „Аз съм сигурна, че всичко това е организирано от организаторите, не от самата DARA“, каза тя.

Росица Тонева обясни, че първоначално е публикувала клипа единствено като спомен за дъщеря си, която е голям почитател на певицата. „Исках просто да запечатам един красив спомен за дъщеря ми. Тя много обича DARA и искаше да се снима с нея. Нямаше възможност за снимка и аз заснех този клип“, разказа Тонева.

По думите ѝ впоследствие видеото неочаквано набрало голяма популярност и започнало да се разпространява с различни интерпретации. „Не съм го качила, за да показвам дали DARA е звезда или не. Не съм искала и да предизвиквам негативизъм към нея. Аз самата я харесвам страшно много“, подчерта авторката на кадрите.

Тонева заяви, че голяма част от коментарите в интернет не отговарят на това, което действително е видяла на място. Според разказа ѝ не е имало задържане или извънредна ситуация, а полицейското присъствие е било свързано с необходимостта певицата да бъде изведена през множеството фенове след края на празничния концерт.

Източник: NOVA    
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