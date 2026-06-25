DARA става новото лице на България пред света

П обедителката в конкурса „Евровизия 2026“ Дарина Йотова – DARA се включи в мащабна кампания за представяне на България пред света.

„Мозъкът ми още не го проумява“: Дара пред CNN Türk за триумфа на Евровизия

Проектът на Министерство на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи - артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения, които могат да говорят за страната ни лично и убедително.

"Страната ни има нужда от звездните си лица, за да научат милиони хора за нейната история и красота", коментира министърът на туризма Илин Димитров, който връчи на певицата и специален подарък - статуетка с роза, която е най-популярният символ на страната ни.

Асошиейтед прес отчете силното представяне на DARA на "Евровизия"

DARA посочи родния си град Варна като мястото, с което се чувства най-силно свързана. Тя сподели, че е горда със забележителностите на морската столица, като Варненския халколитен некропол (най-старото обработено злато в света), природния феномен „Побити камъни”, Аладжа манастир, Римските терми и др.

„Любимият ми предмет в училище беше историята. За мен е важно посланието към публиката да бъде лично. Когато човек говори за място, което наистина е почувствал, тогава то стига много по-силно до хората“, каза DARA на среща в Министерство на културата.

Тя сподели и емоцията си от миналогодишно посещение до Белоградчишките скали, които символизират за нея красотата на България.

Според генералния директор на БНТ Милена Милотинова страната ни има изключително силна идентичност като древна държава, дала една от най-разпространените писмености, и този разказ трябва да бъде представян пред света. Евровизия е световно шоу, което прави целогодишна кампания на страната-домакин. По думите на Милена Милотинова лице като DARA ще повишим интереса към България.