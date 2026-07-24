България

Заедно с DARA и Карлос Насар: Мария Бакалова става посланик на българския туризъм пред света

Тя прие поканата да стане посланик на българския туризъм, споделяйки свои любими места и преживявания

24 юли 2026, 13:45
Заедно с DARA и Карлос Насар: Мария Бакалова става посланик на българския туризъм пред света
Източник: Пресцентър Министерство на туризма

Н оминираната за “Оскар” българска актриса Мария Бакалова ще се включи доброволно в инициативата на Министерството на туризма за представяне на страната ни пред света, съобщи NOVA.

На среща с министъра на туризма д-р Илин Димитров тя прие поканата да стане посланик на българския туризъм, споделяйки свои любими места и преживявания. „Имаме нужда от нашите успели и разпознаваеми личности, които да показват гостоприемния облик на България. С успехите си Вие насочихте вниманието на международната филмова индустрия към страната ни и допринесохте все повече чуждестранни продукции да я избират”, каза министър Димитров.

Мария Бакалова сподели, че е особено впечатлена от българските рози и традицията на розобера, които ще бъдат включени в неин предстоящ проект. „Имаме красива и гостоприемна страна и трябва да я показваме пред възможно най-много хора. За това винаги с гордост разказвам за България“, каза актрисата, която бе отличена от министър Димитров със статуетка със златна роза като символ на страната ни.

Бакалова е в България с именити професионалисти за снимките на международна филмова продукция, в която и тя самата участва в главната женска роля. “Във всеки проект, в който влизам, се опитвам да предложа български екипи и локации от България. Включително и сега е така, и това е причината да съм тук в момента”, добави актрисата.

Стартът на инициативата на Министерството на туризма бе даден от победителката в “Евровизия 2026” DARA и световния феномен в щангите Карлос Насар.

Междувременно клипове със своите лични послания от любими места в България заснеха и световната кикбокс звезда Стоян Копривленски, олимпийският медалист по сноуборд Тервел Замфиров и олимпийската ни медалистка по биатлон Лора Христова.

Кадрите ще бъдат разпространявани в международни медии и дигитални платформи. Предстои да бъдат привлечени още популярни българи от културата, изкуството и спорта.

Източник: NOVA    
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