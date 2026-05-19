София празнува победата на Дара в "Евровизия" с концерт под открито небе

К онцерт и парти под открито небе за отпразнуване на победата на певицата Дара на „Евровизия“ организират тази вечер Столичната община и БНТ на площад „Княз Александър I“ в София. Това съобщиха от Столичната община.

Програмата започва в 18:00 ч. и ще бъде излъчвана на живо по БНТ, като за музикалната атмосфера ще се погрижат диджеите THEO, Teddy Georgo и Diass, които ще представят микс от хитове на DARA, видеоклипове и кадри от нейната кариера досега. По време на събитието ще бъде отбелязана и 10-годишнината от началото на професионалната ѝ музикална дейност.

Кулминацията на вечерта ще бъде появата на сцената на Дара, която ще изпълни на живо песента си Bangaranga. Ще бъде показан отново и моментът, в който България е обявена за победител в конкурса.

От Столичната община съобщават, че са предвидени засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще бъде осъществяван през контролно-пропускателни пунктове, разположени в няколко точки в централната градска част. Няма да се допускат лица във видимо нетрезво или неадекватно състояние, както и носещи опасни предмети, пиротехника, огнестрелно оръжие или летящи фенери. Забранено е използването на дронове. За реда ще се грижат служители на СДВР.

Въвежда се и временна организация на движението, посочиха от Столична община. От 15:00 ч. на 18 май до 07:00 ч. на 20 май ще бъдат ограничени престоят, паркирането и движението в района на площада и прилежащи улици. На 19 май от 12:00 ч. до приключване на събитието ще бъде забранено движението на автомобили в широк периметър около централната част на София, с изключение на превозни средства със специален режим и обслужващ транспорт.

Изпълнителката вчера се завърна на българска земя, часове, след като спечели 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“, проведен във Виена.