София празнува победата на Дара в "Евровизия" с концерт под открито небе

19 май 2026, 08:34
Сърцераздирателен момент на "Евровизия": Певецът Сам Батъл бил оставен сам на британското сепаре
Казусът „Израел срещу Русия": „Евровизия" е изправена пред трудни въпроси относно участието на страните
Неловкият селфи момент на Илон Мъск с китайски милиардер в Пекин
Корабът, засегнат от хантавирус, пристигна в Ротердам за дезинфекция
Как европейските медии отразиха победата на България на "Евровизия"
Тайван: Kупуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона
Гръцки фермери тръгнаха към „Кулата", полицията ги спря с блокади
Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана

К онцерт и парти под открито небе за отпразнуване на победата на певицата Дара на „Евровизия“ организират тази вечер Столичната община и БНТ на площад „Княз Александър I“ в София. Това съобщиха от Столичната община. 

Програмата започва в 18:00 ч. и ще бъде излъчвана на живо по БНТ, като за музикалната атмосфера ще се погрижат диджеите THEO, Teddy Georgo и Diass, които ще представят микс от хитове на DARA, видеоклипове и кадри от нейната кариера досега. По време на събитието ще бъде отбелязана и 10-годишнината от началото на професионалната ѝ музикална дейност.

Кулминацията на вечерта ще бъде появата на сцената на Дара, която ще изпълни на живо песента си Bangaranga. Ще бъде показан отново и моментът, в който България е обявена за победител в конкурса.

От Столичната община съобщават, че са предвидени засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще бъде осъществяван през контролно-пропускателни пунктове, разположени в няколко точки в централната градска част. Няма да се допускат лица във видимо нетрезво или неадекватно състояние, както и носещи опасни предмети, пиротехника, огнестрелно оръжие или летящи фенери. Забранено е използването на дронове. За реда ще се грижат служители на СДВР.

Въвежда се и временна организация на движението, посочиха от Столична община. От 15:00 ч. на 18 май до 07:00 ч. на 20 май ще бъдат ограничени престоят, паркирането и движението в района на площада и прилежащи улици. На 19 май от 12:00 ч. до приключване на събитието ще бъде забранено движението на автомобили в широк периметър около централната част на София, с изключение на превозни средства със специален режим и обслужващ транспорт.

Изпълнителката вчера се завърна на българска земя, часове, след като спечели 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“, проведен във Виена. 

Източник: БТА, Николета Василева    
Рязък обрат във времето във вторник, ето къде удрят гръмотевични бури

Преди визитата си в Пекин: Путин отправи видеообръщение към китайските граждани

Измамна схема за милиони: AI реклами с лицата на популярни лекари

19 май: Нощта на генералите – преврат без нито една капка кръв

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

Pagani прероди първия си хиперавтомобил в карбоновия шедьовър Zonda Cervino

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 8 часа
Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 11 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Преди 10 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Преди 13 часа
Световна федерация по гимнастика вдигна санкциите за Русия и Беларус

Свят Преди 10 минути

Решението отменя санкциите, въведени през март 2022 г. след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна

БезГранично: Малкият Люксембург с големи възможности – скритото съкровище за студентите

БезГранично Преди 12 минути

Люксембург тихо, но категорично пренаписва правилата на съвременното висше образование. Една от най-малките, но и най-богатите държави в света, бързо се превръща в магнит за млади хора, които търсят не просто диплома, а истински трамплин за глобална кариера

Тръмп: Има добри шансове за ядрено споразумение с Иран

Свят Преди 2 часа

Белият дом дава шанс на дипломацията, но армията остава в готовност

Съседите могат да бъдат опасни за вашето здраве

Свят Преди 2 часа

Ново проучване на учени от САЩ разкрива как вируси като грип и COVID-19 се разпространяват вертикално между апартаментите чрез вентилацията в банята. Проблемът засяга милиони по-стари сгради по света заради така наречения коминен ефект

Зехтин или кокос: Кое масло е всъщност по-добро за сърцето?

Любопитно Преди 2 часа

Един продукт съдържа повече здравословни мазнини, които предотвратяват сърдечни заболявания

Ягоди, сметана и бутер тесто: Сладко изкушение, готово само за 30 минути

Любопитно Преди 2 часа

Десертът, който ще очарова гостите ви: Комбинация от хрупкави бадеми, нежен ванилов крем и пресни ягоди, превърната в елегантно сладко изкушение, което се приготвя изненадващо бързо и лесно дори в делничен ден

Този популярен навик за сън може да изложи на риск зрението и гръбначния стълб

Любопитно Преди 2 часа

Защо спането с две възглавници под главата може да навреди на зрението ви

Тайната на Джулиан Мур за идеална фигура на 65 години: Едно просто, но странно упражнение

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата прави много необичайно, но ефективно упражнение

Нов скандал в САЩ, Тръмп си прави фонд с 1,78 млрд. долара

Свят Преди 9 часа

Целта е компенсиране на „ощетените“ от предишната администрация на демократа Джо Байдън

Тръмп отложи новите удари срещу Иран

Свят Преди 10 часа

Тръмп: В момента се водят сериозни преговори

Загуба в съда за амбициите на Илон Мъск за доминация в изкуствения интелект

Свят Преди 11 часа

С единодушно решение делото беше отхвърлено

Масова стрелба в Турция, убити и ранени

Свят Преди 12 часа

Стрелецът все още се издирва

Йотова: Може да сме блестящи домакини на „Евровизия"

България Преди 12 часа

Йотова: Всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната

„Бангаранга, България!": Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце" взриви София

Любопитно Преди 13 часа

С бурни овации, емоционални речи и мощна подкрепа за DARA започна големият финал на „Сезона-Слънце“, който още от първите минути се превърна в истински телевизионен спектакъл

ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток" 2

България Преди 14 часа

Спорът касае предоставяне на дерогация от европейските екологични стандарти

Гърция изтегля ракетите, които пазеха България

Свят Преди 15 часа

След разполагането на батареите Турция се оплака в рамките на НАТО от дислоцирането им

