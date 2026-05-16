Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Б ългарската изпълнителка Дара вдигна публиката на крака на сцената на „Евровизия“ във Виена с енергичното си изпълнение на песента „Бангаранга“. Заедно със своя балет тя превърна сцената в зрелище, което предизвика бурни а.плодисменти, ехтящи в цялата зала, съобщи NOVA.

След силното си представяне реакциите не закъсняха – публиката я изпрати с продължителни овации, а социалните мрежи се изпълниха с коментари и клипове от изпълнението.

В момента линиите за гласуване са отворени, като всеки българин извън страната може да подкрепи DARA и България в надпреварата.

Според предварителните прогнози на букмейкърите, българската представителка се нарежда сред фаворитите за отличията и към момента заема престижното трето място в общото класиране.

Големият финал продължава, а очакванията около българското участие растат с всяка изминала минута.