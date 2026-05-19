Председателят на СОС предлага Дара да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София"

19 май 2026, 10:36
П редседателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров предлага победителката в конкурса „Евровизия 2026“ – Дара, да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София“, а компанията, която я продуцира – „Вирджиния Рекърдс“, да получи отличието „Почетен знак на Столичната община“, информира пресцентърът на СОС.

„Това признание е напълно заслужено предвид изключителния принос на Дара и целия екип към съвременната ни култура, обогатяването на музикалния живот у нас и огромната им роля за издигането на международния престиж на столицата и страната ни. Победата на Дара е огромен шанс за нас като столица да бъдем домакини на „Евровизия 2027“, което съвпада и с 20-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз“, коментира Петров, цитиран в прессъобщението.

По думите му това ще бъде голям празник, за който общината трябва да се подготви и да работи активно с всички институции.

„Това ще бъде и възможност за София да посрещне десетки хиляди туристи и делегации, които ще подкрепят местния бизнес, хотелиерството и ресторантьорството. Инвестициите и модернизацията ще оставят траен отпечатък върху градската среда на София, а не на последно място – милиони зрители пред екраните ще се запознаят с богатото културно-историческо наследство на нашата столица. Няма да преувелича, ако кажа, че всичко това е благодарение на таланта, труда и упоритостта на Дара и именно затова най-малкото, което можем да направим за нея, е да ѝ се отблагодарим с това отличие“, коментира Цветомир Петров.

Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от Столичния общински съвет на заседанието на 28 май, се казва още в информацията.

София е готова да посрещне „Евровизия“ догодина и чакаме с нетърпение този момент, заяви днес и столичният кмет Васил Терзиев.

Изградени са три сцени на пл. „Княз Александър I“ във връзка с официалното посрещане довечера на Дара, съобщи още той. Ще бъде затворен бул. „Цар Освободител“ и площадът, ще има дебел червен килим, добави той. Предвижда се концерт на самата Дара и изпълнения на подгряващи групи.

Източник: БТА, Нелли Желева    
СГП оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Свят Преди 14 минути

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна

Протест срещу Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в иранската столица Техеран на 11 март 2026 г.

Милиони за главите на Тръмп и Нетаняху: Парламентът на Иран пред безпрецедентно гласуване

Свят Преди 16 минути

Парламентът на страната се готви да гласува законопроект, предлагащ възнаграждение за убийството на лидерите на САЩ и Израел след февруарските удари срещу Иран, при които загина върховният лидер Али Хаменей

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Свят Преди 36 минути

Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измаил

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Любопитно Преди 39 минути

Половинката на Кристиано Роналдо изненада всички на Филмовия фестивал в Кан, като остави на заден план емблематичния си тъмен цвят. Вижте детайли за радикалната трансформация на Джорджина Родригес и тайната зад новата ѝ визия

Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

България Преди 51 минути

Вижте как изглежда йерархията на заплащане

Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго

Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго

Свят Преди 53 минути

Берлин започна подготовка за транспортирането и настаняването на пациента по искане на Вашингтон. Федералното министерство на здравеопазването не разкрива точната дата на трансфера и лечебното заведение от съображения за сигурност

Авторите на Barbie Girl се разделят след 30 години на сцената

Авторите на Barbie Girl се разделят след 30 години на сцената

Любопитно Преди 1 час

Датската евроденс сензация Aqua, която покори света с хита от 1997 г. „Barbie Girl“, обяви официално раздялата си. Музикантите затварят последната глава от историята на групата, докато „любовта и спомените им са все още силни“

Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех

Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех

България Преди 1 час

Сградата на NOVA се превърна в сцена на мащабно и зрелищно събитие

Русия започна ядрени военни учения - какво включват маневрите на армията

Русия започна ядрени военни учения - какво включват маневрите на армията

Свят Преди 1 час

Над 65 000 военнослужещи и стотици единици техника участват в тренировките на руските ядрени сили

Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир

Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир

Свят Преди 1 час

Полската говорителка Ола Будка се оправда, че няма общо с вота, белязан от безпрецедентно политическо напрежение и грандиозен триумф за България

Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън

Сватба в семейство Тръмп: Доналд-младши казва „Да“, но не в Белия дом

Любопитно Преди 1 час

Твърди се, че двойката ще си каже „Да“ пред тесен кръг от семейство и приятели на интимна церемония на частен остров Бахамите

Мъск обвини журито за загубеното дело срещу Алтман

Мъск обвини журито за загубеното дело срещу Алтман

Технологии Преди 1 час

Съдебното жури отхвърли единодушно иска на Илон Мъск срещу Сам Алтман и OpenAI с аргументите, че давността е изтекла и решението беше незабавно прието и от съдията. Мъск обаче смята, че това е "календарна подробност" и ще обжалва

<p>Проф. Ива Христова разкри има ли&nbsp;основание за тревога от хантавирус у нас</p>

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

България Преди 1 час

"Случаите, регистрирани през годините в България, са различни от заболяването, за което се говори в Южна Америка", уточни директорът на НЦЗПБ

Семейство в Афганистан

Да продадеш детето си, за да спасиш останалите: Страшният избор на тези бащи

Преди 1 час

„Децата ми си легнаха гладни три поредни нощи. Жена ми плачеше, децата ми също. Затова умолявах един съсед за малко пари, за да купя брашно. Живея в постоянен страх, че децата ми ще умрат от глад“, споделя Джума Хан от провинция Гор в Афганистан

Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия“ 2027 още тази седмица

Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия“ 2027 още тази седмица

България Преди 2 часа

"Най-вероятно домакин ще бъде София", каза Евтим Милошев

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Любопитно Преди 2 часа

Новият документален филм на PBS „У.Е.Б. Дю Боа: Бунтовник с кауза“ разкрива неподправената истина за живота на титана на борбата за граждански права в САЩ – от историческите триумфи до най-интимните семейни трагедии и скандали

