Жандармерията подкрепи Дара за "Евровизия" с уникално видео

Г лавна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" подкрепи Дара, представителката на България в песенния конкурс "Евровизия" с кратко видео, публикувано във Фейсбук.

На фона на фрагмент от песента "Бангаранга", с която певицата представя страната ни на събитието в австрийската столица, служители на жандармерията в пълно снаряжение, повтарят танцовите движения от изпълнението на Дара и танцьорите ѝ на сцената във Виена.

Освен това са заснети специализирани полицейски автомобили и се появяват надписи: "Давай, Дара!" и Bangaranga.

Финалът на "Евровизия", за който Дара се класира с лекота вчера, е в събота.