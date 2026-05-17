България

Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

Това обяви общинският съветник от ГЕРБ-СДС Антон Хекимян

17 май 2026, 16:42
Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“
Източник: Getty Images

Д ара ще бъде предложена за удостояване със званието „Почетен гражданин на София“. Новината съобщи общинският съветник от ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян, като определи триумфа ѝ като исторически успех за България, съобщава NOVA.

По думите му победата на DARA представлява безапелационен пробив за страната и столицата, който я поставя във фокуса на световната сцена и носи силно усещане за национална гордост. Той подчертава, че успехът идва в юбилейното 70-о издание на Евровизия и се случва точно 21 години след първото участие на България в конкурса през 2005 г., което придава допълнителна символика на постижението.

Инициативата за присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ ще бъде внесена единодушно от Консултативния съвет към комисията по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет. Предложението е направено от Иван Виделов и подкрепено от редица обществени фигури, сред които Антон Хекимян, Вили Лилков, Веселин Калановски, Гергин Борисов, Ивайло Костадинов и доц. Михаил Груев.

В позицията се подчертава, че DARA от години се утвърждава като професионален и вдъхновяващ артист, който служи за пример на младото поколение. Тя е представена като символ на талант, дисциплина и постоянство, доказващ, че успехът се постига с труд и отдаденост.

 

Източник: NOVA    
Дара Почетен гражданин на София Евровизия Исторически успех Национална гордост Антон Хекимян Столичен общински съвет Младо поколение Музикален пробив България
Последвайте ни
Как европейските медии отразиха победата на България на

Как европейските медии отразиха победата на България на "Евровизия"

Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

Мечки са нападнали мъжа, открит мъртъв край хижа „Рудничар“

Мечки са нападнали мъжа, открит мъртъв край хижа „Рудничар“

Удар в сърцето на ОАЕ: Дронове атакуваха атомна централа, пламна пожар

Удар в сърцето на ОАЕ: Дронове атакуваха атомна централа, пламна пожар

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
Иранската криза оформя и нов проблем – недостиг на моторно масло

Иранската криза оформя и нов проблем – недостиг на моторно масло

carmarket.bg
<p>„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026</p>
Ексклузивно

„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026

Преди 15 часа
Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала
Ексклузивно

Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала

Преди 20 часа
Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“
Ексклузивно

Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Преди 17 часа
Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“
Ексклузивно

Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Свят Преди 33 минути

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

България Преди 40 минути

Пострадалият е ловял риба в района на бившия полигон в квартал „Огоста“

Кой е Салим ел Кудри - нападателят, помел с кола седем души в Модена

Кой е Салим ел Кудри - нападателят, помел с кола седем души в Модена

Свят Преди 4 часа

Мъжът беше задържан на местопрестъплението благодарение на намесата на минувачи

Неизвестен дрон е навлязъл в Латвия

Неизвестен дрон е навлязъл в Латвия

Свят Преди 5 часа

Изтребители на НАТО са разположени за патрулиране на въздушното пространство

Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

България Преди 5 часа

Голям проблем е недостигът на медицински сестри и това води до проблем с яслените групи

<p>Радев на визита в Берлин</p>

Премиерът Румен Радев ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц

България Преди 5 часа

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството на министър-председател

<p>Ето какво време да очакват абитуриентите</p>

Ще вали ли по време на абитуриентските балове

България Преди 5 часа

Климатологът Симеон Матев с прогноза

Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми

Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми

Любопитно Преди 5 часа

Световната оперна звезда пред Мон Дьо за ролите, идентичността, майчинството и границата между човек и сцена

Коя държава е отделила най-голям бюджет за "Евровизия 2026"?

Коя държава е отделила най-голям бюджет за "Евровизия 2026"?

Пари Преди 6 часа

Виена е разполагала с максимален бюджет от 22,6 милиона евро за организацията на „Евровизия“ 2026, става ясно от официалните данни за подготовката на конкурса

<p>&quot;Евровизия 2027&quot;: Бургас официално изрази интерес за домакинство</p>

"Евровизия 2027" в България: Бургас официално изрази интерес за домакинство

България Преди 6 часа

Община Бургас влиза в надпреварата за организиране на конкурса

Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата

Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата

България Преди 7 часа

В социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как Дара се прегръща, танцува и целува с него, докато двамата споделят емоцията от историческата победа на България

BBC открои кукерската хореография и посланието на "Bangaranga"

BBC открои кукерската хореография и посланието на "Bangaranga"

България Преди 7 часа

Текстът на песента е посветен на ангажимента на Дара да преодолее тревожността и синдрома на дефицит на вниманието

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 7 часа

Премиерът Румен Радев поздрави DARA за „българска победа“ на Евровизия

Премиерът Румен Радев поздрави DARA за „българска победа“ на Евровизия

България Преди 7 часа

В публикацията се отправят поздравления и към целия екип, допринесъл за участието и представянето на страната в конкурса

СЗО обяви извънредна ситуация заради ебола в ДР Конго и Уганда

СЗО обяви извънредна ситуация заради ебола в ДР Конго и Уганда

Свят Преди 7 часа

Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности

Сенатът удари спирачка на проекта на Тръмп за нова бална зала в Белия дом

Сенатът удари спирачка на проекта на Тръмп за нова бална зала в Белия дом

Свят Преди 7 часа

Тръмп защити проекта в социалните мрежи, като заяви, че това ще бъде „най-красивата сграда от този вид в света“

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Световни премиери и магията на танца от древността до днес - One Dance Festival отново в Пловдив

Edna.bg

Соня Йончева: „Там, където ме чакат децата ми, е моят дом“

Edna.bg

Ясен е първият съперник на Григор Димитров на "Ролан Гарос"

Gong.bg

Фиорентина съсипа Ювентус и превърна Шампионската лига в мираж

Gong.bg

След победата дойде любовта: Моментът, в който съпругът на DARA я поздрави (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Очаквайте на живо по NOVA: Грандиозното посрещане на DARA в България

Nova.bg