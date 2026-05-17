Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

Д ара ще бъде предложена за удостояване със званието „Почетен гражданин на София“. Новината съобщи общинският съветник от ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян, като определи триумфа ѝ като исторически успех за България, съобщава NOVA.

По думите му победата на DARA представлява безапелационен пробив за страната и столицата, който я поставя във фокуса на световната сцена и носи силно усещане за национална гордост. Той подчертава, че успехът идва в юбилейното 70-о издание на Евровизия и се случва точно 21 години след първото участие на България в конкурса през 2005 г., което придава допълнителна символика на постижението.

Инициативата за присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ ще бъде внесена единодушно от Консултативния съвет към комисията по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет. Предложението е направено от Иван Виделов и подкрепено от редица обществени фигури, сред които Антон Хекимян, Вили Лилков, Веселин Калановски, Гергин Борисов, Ивайло Костадинов и доц. Михаил Груев.

В позицията се подчертава, че DARA от години се утвърждава като професионален и вдъхновяващ артист, който служи за пример на младото поколение. Тя е представена като символ на талант, дисциплина и постоянство, доказващ, че успехът се постига с труд и отдаденост.