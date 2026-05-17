Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета

17 май 2026, 17:17
Л етището във Виена беше огласено от песента, спечелила „Евровизия“. Българите, които пътуват с победителката Дара, изпълниха терминала с емоцията си, съобщи NOVA.

Десетки българи се събраха, за да изразят гордостта и подкрепата си за DARA на път към дома – не просто победител, а символ на един исторически момент. Усмивки, сълзи, прегръдки, танци и едно усещане, че всички са част от нещо голямо.

„БАНГАРАНГА! БАНГАРАНГА!“ ехтеше из терминала, а след това и в самолета, който ще докара сънародниците ни в София. Хората скачаха, пееха и крещяха от щастие - защото ще летят заедно със своята любимка - момичето, което направи България №1 в музикална Европа.

Качването в самолета се превърна в празник - с песни, скандирания и аплодисменти. Не просто полет към София, а път обратно към дома, носещ победа. Днес България лети. 

Припомняме, че България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда DARA записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. "Бангаранга" получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.

На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Часове преди началото на финала DARA и сценичният екип получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави.

Източник: NOVA    
