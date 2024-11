„Да, случва се“: Скалата призна, че уринира в бутилки на снимачната площадка

Д уейн Джонсън, известен още като Скалата, призна, че понякога уринира в бутилки от вода по време на снимките – и понякога малко закъснява за снимачната площадка.

В интервю за списание GQ актьорът отговори на твърдения, направени от новинарския сайт The Wrap относно поведението му на снимачната площадка на последния му филм, коледната комедия "Red One" : „Казал съм хиляди пъти: Хей, тук съм, ела и ме попитай. Ще ти кажа истината.”

The Wrap съобщи, че звездата редовно уринира в бутилки от вода, докато снима филмите си. Джонсън, който преди това е признавал, че използва бутилки, за да спести време докато тренира, призна, че навикът се разпростира и върху филмовата му работа: „Да, случва се.“

В статията се твърди, че Дуейн Джонсън редовно закъснявал за снимки и това довело до увеличаване на бюджета на екшън-комедията от 250 милиона долара, като вътрешни хора казаха, че той се е появявал с цели осем часа закъснение по време на снимките.

В отговор на съобщенията за закъснение той каза: „Да, и това се случва. Но не тази сума, между другото. Това е лудост. Нелепо е."

Режисьорът на "Red One" Джейк Касдан подкрепи актьора, като каза, че Джонсън, който играе бодигарда на Дядо Коледа във филма, „никога не е пропуснал работен ден. С него се случват много неща. Понякога може да закъснее, но такъв е Холивуд – така е при всички. Честно казано, направих три големи филма с него. Никога не съм го виждал да бъде нещо друго освен страхотен към всеки един човек на снимачната площадка.”

Крис Евънс, който участва в "Red One",сподели: „По отношение на човека, който видях, в сравнение с някои от нещата, които съм виждал в други филми с други актьори, които не само не осъзнават чуждите хора време и усилия, но те са непредвидими? Открих, че Дуейн е – всички знаем точно какво ще направи, когато ще го направи.“

Еванс каза пред GQ, че Джонсън понякога закъснява сутрин, когато тренира. „Той идва малко по-късно на определени сутрини, но това е част от плана. Включено е в графиците и всички го знаят, така че той се появява, когато е планирано да се появи.“„

"Red One" получи изключително негативни отзиви, като Питър Брадшоу от Guardian му даде една звезда и го описа като „дълбоко депресиращо и леко сантиментално“.

