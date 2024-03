Скалата коментира голия Джон Сина на наградите "Оскар" (ВИДЕО)

96-те награди "Оскар" заслепиха публиката със своя блясък, но впечатляващото излизане на сцената на Джон Сина открадна светлината на прожекторите. Сина се появи гол, носейки само плик по време на появата си на "Оскар"-ите.

Присъединявайки се към водещия Джими Кимел, Сина добави характерния си хумор, докато връчваше "Оскар" за най-добър дизайн на костюми. Техните закачки взеха неочакван обрат, когато Кимел спомена за инцидент със стрийкър от наградите на Академията през 1974 г.

Сред смеха и изненадите на вечерта, един конкретен момент привлече вниманието на феновете – забавната среща на Сина със Скалата. По време на участие в шоуто "Jimmy Kimmel Live", Скалата беше попитан за полуголия Сина.

Скалата хумористично се пошегува, че ще трябва Сина да бъде напълно гол, преди да обмисли каквито и да било лудории по време на борба.

Въпреки това смелото модно излизане на Сина на "Оскар"-ите беше забавен момент, който ще се помни с години.

The Rock and John Cena at The Academy Awards with Bad Bunny standing nearby. #EverythingIsWrestling pic.twitter.com/eyIt6yOCfz

В стоплящ сърцето момент Джон Сина и Дуейн „Скалата“ Джонсън споделиха незабравима среща зад кулисите на "Оскар"-ите през 2024 г. Пътищата на звездите на кеча, които имат легендарна история на ринга и извън него, се пресекоха отново.

Сред блясъка на най-голямата вечер в Холивуд, Cинa и Скалата, придружени от Bad Bunny, споделиха специален момент зад кулисите. Срещата беше запечатана в откровена снимка, споделена онлайн.

I have my #Oscar moment!



The Rock shaking hands with Jon Cena while he is in a toga after presenting an award naked pic.twitter.com/T0hcLYKFz8