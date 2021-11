Дуейн Джонсън-Скалата спира да използва истински оръжия във филмите си

Н овият филм на Дуейн Джонсън-Скалата "Red Notice" включва три от най-големите холивудски звезди - Джонсън, Райън Рейнолдс и Гал Гадот.

Той е един от много холивудски продукции, които включват огнестрелни оръжия.

Продукцията на Нетфликс следва строги протоколи за безопасност на снимачната площадка, но след трагичния инцидент с операторката Халина Хътчинс във филма с Алек Болдуин "Rust", Дуейн Джонсън обеща да спре използването на истински огнестрелни оръжия във всички проекти, на които продуцент е неговата компания Seven Bucks Productions.

