Вдъхновяващата история на Пол Александър, който диша с машина над 60 години

З апознайте се с Пол Александър, известен още като "Човекът с железния бял дроб". Той е парализиран от врата надолу и не може да диша самостоятелно от 1952 г. насам. На шестгодишна възраст Пол се заразява с полиомиелит и през следващите пет дни "губи всичко".

Пол не можел да се движи или да диша и бил откаран в болница, където го обявили за мъртъв, преди лекар бързо да направи трахеостомия - което включва отваряне на шията, за да се постави тръба в трахеята на човека.

След това той е поставен в железен бял дроб и се бори неуморно, докато 18 месеца по-късно не напуска болницата, за да се прибере у дома в Далас, Тексас.

В кратък документален филм, създаден от Мич Съмърс, Пол казва: "Хората не ме харесваха много тогава, усещах, че се чувстват неудобно около мен".

На въпроса какво е правил по цял ден, той отговаря: "Ами, същото, което правят и всички останали. Събуждах се, миех си зъбите, измивах си лицето, бръснех се, закусвах.

"Просто имах нужда от малко помощ."

За да чете, Пол трябва да използва инструмент, който да му помага да обръща страниците. Той продължава: "Ще чета или ще уча нещо, ще нарисувам картина или ще рисувам. Не обичах да гледам телевизия."

Въпреки че завършва училище, Пол не постъпва в колеж, защото му казват, че е "прекалено осакатен" и няма ваксина срещу полиомиелит.

След това Пол прекарва следващите две години в опити да убеди колежа да го пусне да учи и накрая е приет при две условия: да се ваксинира и за него да отговаря братството.

Невероятно, но Пол успява да издържи изпита за адвокатска правоспособност и става адвокат, като казва, че е бил "адски добър". В което ние не се съмняваме.

Оттам нататък той започна да пише книга само с устата си, с което искал да "вдъхновява хората".

This is a decommissioned iron lung machine we had at our old hospital. Iron lungs were used to treat polio.



Cases of polio in the UK fell dramatically when routine vaccination was introduced in the mid-1950s. There hasn't been a case of polio caught in the UK since the mid-80s. pic.twitter.com/2PR1hsKwTP