Четири могъщи и вдъхновяващи владетелки, променили света

В древната история много жени са се противопоставяли на обществените очаквания и са се издигали до позиции на власт и влияние. По време на своето управление те са оставили незабравими следи не само в собствените си цивилизации, но и в човешката история като цяло. Историите им обикновено ни очароват и вдъхновяват, тъй като тези жени често са имали нетрадиционни пътища към властта.

По-долу са представени историите на четири от влиятелните жени владетели в древната история.

1. У Цзетян, единствената жена император в Китай (624 - 705 г.)

Традиционно известна като императрица У , У Цзетян е известна като единствената жена император в китайската история. Произхождаща от нетрадиционен произход, У Цзетян започва като наложница на император Тайдзун, а по-късно става наложница на неговия наследник, император Гаодзун. По това време интелигентният и хитър характер на У Дзътян ѝ помага да спечели влияние в императорския двор.

Когато император Гаодзун се разболява около 660 г., У Дзъцян поема контрола над управлението като "императрица-консорт". След смъртта му няколко от синовете ѝ стават императори на негово място, като се редуват да бъдат замествани, докато накрая тя сама се обявява за император през 690 г. Като цяло тя управлява повече от 50 години в различни длъжности през династиите Тан и Джоу.

По време на управлението си У Дзъцян има много постижения, включително много правни реформи и разширена бюрокрация. Тя помогнала на обществото да приеме изпити за назначаване на държавна служба, основани на заслугите, което дало възможност на граждани от по-ниски социални слоеве да се издигнат по-високо в обществото. Освен това води много успешни военни кампании срещу съседни царства и построява няколко грандиозни дворци и храмове в цялата империя преди смъртта си през 705 г.

2. Кралица Будика, кралица-воин и решителна владетелка на римски бунт (30 - 61 г. сл. Хр.)

Bronze statue of Boudicca, commissioned by Prince Albert in 1856. It was completed in 1902 and we can find it next to Westminster Bridge in London 🇬🇧 Boudicca was a Celt queen who lead a revolution against the Roman invasion of Britannia 🏛️ pic.twitter.com/hZ3XNOv9cW