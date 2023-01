Чанинг Тейтъм ще прави римейк на "Призрак"

42-годишният актьор от "Професия стриптийзьор" разкрива плановете си да прави римейк на прословутия филм в нова публикация за Vanity Fair.

По време на разговора той разкри, че продуцентската му компания Free Association притежава правата върху филма "Призрак" от 1990 г., в който участват Патрик Суейзи, Деми Мур и Упи Голдбърг.

