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Европейската Комисия, правителството и бизнесът обсъждат ролята на жените в иновациите и растежа на годишната конференци на Сдружение „Дамски форум“

На 13 октомври в креативното пространство на Planet Schwarz Tech Theater, сдружението събира представители на европейските и българските институции и водещи бизнес лидери

1 октомври 2026, 11:34
Европейската Комисия, правителството и бизнесът обсъждат ролята на жените в иновациите и растежа на годишната конференци на Сдружение „Дамски форум“
Източник: Сдружение „Дамски форум“

П редставители на Европейската комисия, българското правителство и бизнеса ще се срещнат на 13 октомври в София, за да обсъдят ролята на жените в развитието на иновациите, предприемачеството и възможностите и пътя за икономическия растеж.

Разговорът е във фокуса на годишната конференция на Сдружение „Дамски форум“, която тази година ще се проведе под мотото „Жените в иновациите: силата да растем“.

Сред официалните участници в събитието са вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Специален гост лектор на конференцията ще бъде Андриана Сукова, заместник генерален директор на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия.

Програмата поставя акцент върху три ключови теми - лидерството и участието на жените в процесите, които формират бъдещето, достъпа до финансови инструменти за развитие и практическите уроци от пътя на успешни жени предприемачи.

В рамките на конференцията ще се проведат три панелни дискусии:

· „Жените, които формират бъдещето“

· „Финансови инструменти за растеж“

· „Уроците зад успеха“

В тях ще се включат представители на бизнеса от различни сектори, предприемачи и експерти. Сред участниците е и Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, а сред модераторите - Лиляна Павлова, бивш вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

„Иновациите започват от хората - от онези, които имат смелостта да задават трудни въпроси, да търсят нови пътища и да превръщат идеите в реалност. Жените все по-уверено заемат своето място в този процес, а когато споделяме опит и създаваме възможности, всяка идея става по-силна“, коментира Диана Митева, председател на Управителния съвет на Сдружение „Дамски форум“.

„С конференцията искаме да създадем пространство за съдържателен разговор, обмен на опит и нови партньорства. Вярваме, че инвестицията в развитието и лидерството на жените е инвестиция не само в индивидуалния успех, а и в по-иновативна, конкурентоспособна и устойчива икономика“, допълва тя.

С тазгодишното издание на годишната си конференция Сдружение „Дамски форум“ продължава традицията да поставя във фокуса на публичния разговор значими икономически и обществени теми и да събира на едно място представители на българските и европейските институции, бизнеса и гражданския сектор.

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