Ефектът „Кръстникът“: Мафията в Италия ли държи фентанила далече от улицата

В ъв филма „Кръстникът“ Дон Вито Корлеоне отказва да се занимава с търговия на хероин, защото я смята за „мръсен бизнес“. Извън холивудските сценарии подобни скрупули са рядкост сред мафиотите.

И все пак полицията в Италия стига до извода, че реална версия на този сюжетен обрат може да се е разиграл там през последното десетилетие. Изглежда, че италианските мафии са си сътрудничили, за да държат фентанила далеч от своята територия, пише The Economist.

Тази теория би могла да помогне за обяснението на странно ниския брой смъртни случаи от свръхдоза с фентанил в Италия. През 2024 г. синтетичният опиат, който е около 100 пъти по-силен от морфина, е открит само при две фатални отравяния в Италия.

В Германия те са били 95, а в Америка - близо 48 000. Това не може да се обясни с общото ниво на консумация на наркотици в Италия. Около 2,1% от младежите в Италия употребяват кокаин през дадена година, според европейски данни, в сравнение с 2,2% в Германия. Процентите на рискова употреба на опиоиди в страната са приблизително два пъти по-високи от тези в Германия.

През 2024 г., когато фентанилът започна да се появява все по-често в Европа, правителството на Италия представи план за противодействие. Но Алфредо Мантовано, висш представител на Министерството на здравеопазването за политиката за наркотиците, отбеляза, че веществото все още не е имало голямо влияние в страната. Полицията е направила малко на брой значителни конфискации на фентанил, казва Никола Гратери, прокурор за борба с мафията. Той прави извода, че мафиите стоят далеч от този наркотик.

„Ако няма епидемия от фентанил, това не е благодарение на полицията или политиците. Има вето от страна на мафията“, казва Роберто Савиано, писател, изследващ организираната престъпност, чиято книга „Гомор“ се смята за класика.

Гратери и Савиано казват, че изключителната сила на наркотика и високата му смъртоносност най-вероятно биха предизвикали агресивен отговор от страна на правоохранителните органи.

Освен това наркотиците, които убиват клиентите си, обикновено са по-малко печеливши в дългосрочен план. За италианските организирани престъпни групи това би могло да застраши установените пазари на хероин и кокаин. Изглежда, че те са решили, че фентанилът носи нежелано внимание и е лош за бизнеса.

Няма пряко доказателство: разследващите не са предоставили подслушани разговори на мафиотски босове, които се договарят да не пипат веществото. Но през юли Винченцо Молинезе, командир на специализирано звено за борба с организираната престъпност към карабинерите (военната полиция на Италия), заяви пред парламентарна комисия, че доказателствата показват, че те наистина се странят от него.

Подобни решения би трябвало да се вземат на най-високо ниво, казва г-н Савиано: „Ще имаме доказателство тогава, когато някой се опита да вкара фентанил и бъде убит“.

Във всеки случай зоната без фентанил в Италия може да не продължи дълго. През юни 80 флакона от наркотика, достатъчни за 20 000 дози, бяха откраднати от болница в Рим. Това доведе до затягане на мерките за сигурност в лечебните заведения. Синтетичните наркотици предлагат огромна стойност в малки количества, като премахват голяма част от сложната логистика, необходима за традиционните опиати като кокаина.

Търсенето на фентанил на улицата започва да се появява. В крайна сметка, казва Савиано, нови групи, търсещи позиция на пазара, ще го осигурят. Както казва Дон Корлеоне, когато най-накрая се съгласява да позволи търговията с наркотици на негова територия: „Кога изобщо съм отказвал компромис?“.