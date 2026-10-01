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Мъск поема ключова роля в Пентагона след рязък завой на Хегсет

Военният министър на САЩ обяви война на бюрокрацията, но я разшири с комисия за ултрабогаташи и командване за дрон война

1 октомври 2026, 11:33
Мъск поема ключова роля в Пентагона след рязък завой на Хегсет
Източник: Getty Images

М инистърът на отбраната Пийт Хегсет събра в сряда стотици военнослужещи, за да очертае съкращения в бюрокрацията на Пентагона - и в крайна сметка обяви големи планове за нейното увеличаване, пише Politico.

Първоначално речта на шефа на Пентагона „За състоянието на въоръжените сили“ във базата на Морската пехота в Куантико, Вирджиния, звучеше подобно на неговото по-широко отразено изказване от миналата година, където той обяви нови стандарти за външен вид и физическа подготовка и се закле да се отърве от „дебелите генерали и адмирали“. В сряда той изтъкна усилията за наблюдение на нивата на тестостерон и съкращаване на 20% от висшите офицери в армията - особено тези, които смята за твърде „woke“ (прогресистки) за заеманите от тях позиции.

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Но след това Хегсет направи рязък обратен завой, обявявайки половин десетки нови инициативи, които вероятно ще увеличат бюджета на Пентагона - сред които оперативно командване за дрон война, комисия, ръководена от основателя на SpaceX Илон Мъск и бившия председател на Камарата на представителите от Републиканската партия Нют Гингрич, както и нова военна база, за която шефът на Пентагона каза, че губернаторите могат да се състезават за разполагането ѝ в техните щати.

Тези действия в някои отношения изглеждат в пряк контраст с кампанията на Хегсет за премахване на бюрокрацията, съкращаване на правилата, които пречат на „леталността“ на армията, и намаляване на раздутия управленски апарат на въоръжените сили.

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„Изхвърлихме провалилия се бюрократичен наръчник и го заменихме с непреклонен фокус върху скоростта, мащаба и бързите иновации“, каза Хегсет. „Всеки ден сме във война на изтощение срещу бюрокрацията на Пентагона и това е война, която възнамеряваме да спечелим.“

До края на 52-минутната си реч Хегсет беше създал нова комисия за изучаване на бъдещето на войната - ръководена от двама ултрабогати магнати, чиито компании въртят значителен бизнес с Пентагона и имат финансов интерес от начина, по който армията се модернизира.

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Инициативата, наречена „Проект Меридиан“, ще прекара 120 дни в проучване на „бъдещето на войната“. Тя ще бъде ръководена от Мъск, който притежава и Starlink - която, подобно на SpaceX, е основен изпълнител в сферата на отбраната - и основателя на Anduril Палмър Лъки, който също произвежда технологии за армията, заедно с Гингрич.

„Проект Меридиан, бъдещето на воденето на война, не е за разработване на нови стратегии или нови политики“, каза Хегсет. Вместо това той ще „идентифицира областите, които трябва да завладеем, и способностите, които трябва да овладеем“.

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Той също така създаде ново четиризвездно командване, AutoWarCom, което ще се фокусира върху войната с дронове - арена, на която САЩ изостават.

В меморандум, публикуван след речта му, Пентагонът уточни, че ще работи с Конгреса за задействане на командването до 1 октомври 2027 г., което означава, че то ще трябва да бъде вкарано в следващото искане за отбранителен бюджет.

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Новосъздадените инициативи придобиха характерния за Хегсет вид. Шефът на Пентагона, който отдаде заслуженото на молитвата за това, че му е помогнала да преодолее бурното си минало, обяви нов кадетски корпус, част от който ще бъде съставен от християнски колежи вместо от „woke фабрики, кланящи се на DEI (разнообразие, равнопоставеност и приобщаване)“. Той също така създаде Служба по религиозните въпроси, благодарение на която главните капелани на отделните родове войски ще се отчитат директно пред него.

„Нашето министерство, може да се каже, облича пълното Божие въоръжение, защото докато водим физическа война, всички знаем, че истинската битка е духовна“, каза Хегсет.

Речта беше посрещната със скептицизъм.

Някои в Пентагона сметнаха предложенията на Хегсет за остарели, по-скоро в стила на стратегиите от ерата на Обама за възпиране на Русия и Китай с превъзхождащи технологии.

„Това беше предвидено преди 12 години“, каза представител на отбраната, на когото беше предоставена анонимност за обсъждане на вътрешните разисквания.

Други казаха, че след две години кампанията на Хегсет за реорганизация на армията вече се изчерпва. „Пентагонът не е лична площадка за игра в културните войни и републиканците, които ще се изправят пред гласоподавателите след пет седмици, не трябва да защитават тези глупости“, каза Джон Улиот, бивш говорител на Пентагона. „Президентът и нашите войски заслужават нещо по-добро.“

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