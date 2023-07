Меган Маркъл и принц Хари пренебрегнали свой възрастен съсед

О хранителите на принц Хари и Меган Маркъл бяха обвинени, че грубо са отблъснали възрастен съсед, след като са се нанесли в имението си в Монтесито, Калифорния, през 2020 г.

Франк Макгинити, 88-годишен ветеран от военноморските сили на САЩ, който живее в близост до херцога и херцогинята на Съсекс, твърди, че се е приближил до дома им скоро след като са се нанесли, за да им подари няколко филма, които е направил за историята на района.

Той си спомня това в глава от мемоарите си "Излезте от улицата си".

"Имам голяма къща в съседство с имота на Хари и Меган и живея в къщата за гости, а основната къща отдавам под наем в Airbnb", каза той според Montecito Journal чрез Independent.

"Хари и Меган живеят в стария имот на Маккормик и отидох до портата им с филмите на CD, но те не се интересуваха", твърди той и добавя, че охранителят на двойката го е отблъснал.

"Човекът от портата ми отвърна и не пожела да вземе филма, като просто каза "те не се интересуват". Опитах се да бъда съсед", твърди той.

Той добави: "Не ги виждаме много често тук. Изненадващо е, че са дошли тук. Хората обикновено са по-възрастни."

