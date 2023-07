"Жив ад": Ето защо Меган и Хари ще живеят отделно

П ринц Хари и съпругата му Меган "си взимат време, в което да са разделени", за да спасят брака си, след като са преминали през "жив ад", съобщи в. "Дейли експрес".

Приближени до двойката обаче отричат бракът им да е в криза.

Prince Harry and Meghan Markle are reportedly on a “trial separation” after months of fighting. https://t.co/UzZ2lnTMho

Слуховете за финансов натиск върху принц Хари и Меган Маркъл продължават, след като двойката загуби договора си със Спотифай.

Източник заяви пред Пейдж сикс, че двойката е "подложена на огромен натиск, за да финансира разточителния си начин на живот в Калифорния, включително имението си за 14 млн. долара и огромните разходи за охрана".

"Този стрес, съчетан с емоционалните им проблеми, вероятно е превърнал живота им в ад. Надяваме се, че раздялата на различни континенти ще им помогне да намерят всичко, от което се нуждаят, за да продължат напред", добавя същият източник.

Meghan Markle and Prince Harry are finally putting themselves first for oncehttps://t.co/o2iLKHTA3s