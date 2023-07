Проблеми в рая? Слухове за раздяла в семейството на Меган и Хари

RadarOnline съобщи във вторник, че херцогът и херцогинята на Съсекс "се разделят за известно време", за да се излекуват и да възстановят връзката си.

"Те се опитват да разберат какво ги е ударило. Хари не се вписва в лепкавия свят на Меган в Тинсълтаун", заяви източник пред изданието и добави, че се надява да "намери себе си".

Rumors swirl there’s trouble in paradise for Prince Harry and Meghan Markle https://t.co/wEmEWpv31y pic.twitter.com/QpOfhYvomq