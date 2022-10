Бруталното смъртно наказание, всяващо страх 2000 години

С лоновете са едни от най-интелигентните и мощни животни в света. Затова не е чудно, че тези величествени животни са били експлоатирани и обучавани за жестоки палачи.

Смъртта от слон е форма на смъртно наказание, която се използва от поне 2000 години, особено в Индия, но също и в други части на Южна и Югоизточна Азия.

Екзекуцията със слон е била жестока и ужасяваща. В Индия, където тази форма на смъртно наказание е била известна като gunga rao , обвиняемият е бил смачкван до смърт с груба сила. Но смъртта не винаги е била бърза.

A criminal is executed in Baroda, India, by using an elephant to crush his head. Louis Rousselet ~ 1878



This was a common capital punishment in South & Southeast Asia, elephants were used to crush, dismember or torture in public executions.



(from Bibliothèque Infernale on fb) pic.twitter.com/sTl1z8splC